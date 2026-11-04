ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. SEZON

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezonunu geçiriyor. Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler; 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da grup aşamasında mücadele etti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük başarısına 2007-2008 sezonunda ulaştı. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, yarı final şansını Chelsea karşısında kaybetti.

Bu sezon elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele ediyor.