Fenerbahçe Liverpool karşısında! İlk 11'de sürpriz tercihler
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde kulübede kimin olacağı belirsizliğini korurken, hedef Devler Ligi'nde ilk galibiyeti almak. İşte dev maça dair son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
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BELÖZOĞLU TRİBÜNDE OLACAK!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool maçında tribünde olacak.
46 yaşındaki teknik adam, göreve 5 Kasım Perşembe günü başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. SEZON
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezonunu geçiriyor. Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler; 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da grup aşamasında mücadele etti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük başarısına 2007-2008 sezonunda ulaştı. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, yarı final şansını Chelsea karşısında kaybetti.
Bu sezon elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele ediyor.
AVRUPA KUPALARINDA 310. MAÇ
Liverpool karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 310. mücadelesi olacak. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar oynadığı 309 Avrupa maçında 122 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 420 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 435 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi özelinde ise 44. maçına çıkacak İstanbul ekibi, organizasyondaki 43 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 24 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 45 gol kaydederken 79 gol yedi.
OPPONG BELİRSİZ
Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Kojo Oppong'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
Sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği genç savunmacının oynayamaması halinde Fenerbahçe'nin stoper Yiğit Efe Demir dışında alternatif kalmayacak.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında Nathan Ake ve Marco Asensio'dan yararlanamayacak.
Sakatlıkları bulunan iki futbolcu, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.
BELÖZOĞLU'NUN DURUMU BELİRSİZ
Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçındaki konumu henüz netleşmedi.
46 yaşındaki teknik adamın mücadeleyi tribünden mi takip edeceği yoksa kulübede mi bulunacağı konusunda kesin karar verilmedi.
KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, uzun yıllar formasını giydiği Liverpool'a karşı görev yapacak.
Futbolculuk kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli formayı da giyen Hollandalı isim, eski takımına karşı Fenerbahçe'nin kulübesinde yer alacak.
FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 puan toplayan Fenerbahçe, son Avrupa sınavında Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında kötü gidişata son vermek istiyor.
LIVERPOOL'UN MUHTEMEL 11'İ
Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araujo, Nyoni, Mac Allister, Barcola, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.
FENERBAHÇE LIVERPOOL'U AĞIRLIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenirken dördüncü hakem Jeremy Stinat olacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.