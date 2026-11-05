Trump seçimin faturasını Pete Hegseth'e kesti! Görevden alınacak mı?
ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yaşadığı ağır yenilgi ve Kongre’nin her iki kanadını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth’in koltuğu sallanıyor. Kulislerde, Beyaz Saray'ın İran ile tırmanan çatışmalar ve ekonomik baskılar nedeniyle hedef tahtasına oturan Hegseth'i görevden alabileceği konuşulurken kontrolü ele geçiren Demokratlar ise azil girişimlerini hızlandırmaya hazırlanıyor.
ABD'de düzenlenen kritik ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de her iki kanadı da kaybetmesi Washington'da siyasi hareketliliği artırdı.
TRUMP'TAN HEGSETH TOPLANTISI
ABD basını, seçim sonuçlarının ardından Donald Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevde kalıp kalmayacağını danışmanlarıyla masaya yatırdı iddiasıyla çalkalanıyor.
Salı günü düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı ağır yenilginin ardından, Trump'ın danışmanlarıyla bir araya gelerek kabinede olası değişiklikleri değerlendirdiği belirtiliyor. Özellikle ABD'nin İran ile olan çatışma süreci ve ekonomi politikalarının seçim sonuçlarında belirleyici bir rol oynaması, hedefteki isimlerden biri olan Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geleceğini tartışmaya açtı.
DEMOKRATLAR HEGSETH'İN AZLİNİ İSTİYOR
Seçim sonuçlarıyla birlikte Demokratların Kongre'nin her iki kanadının da kontrolünü ele almaya hazırlanması, Trump yönetimi üzerindeki denetim ve baskıyı artırıyor. Kulislerde, Demokratların çoğunluğu elde ettiği yeni Kongre döneminde Hegseth'e yönelik olası soruşturma veya azil girişimlerini hızlandırabileceği, bu durumun da Trump'ı yeni bir karar almaya zorlayabileceği ifade ediliyor.
Beyaz Saray cephesinden resmi olarak henüz kesin bir görevden alma kararı açıklanmasa ve bazı yetkililer yönetimin mevcut kadroya desteğini vurgulasa da yaşanan seçim hezimeti sonrasında Trump'ın Pete Hegseth'in geleceği konusunda kararsız olduğu ve istişareleri sürdürdüğü bildiriliyor.