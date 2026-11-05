ABD'de düzenlenen kritik ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de her iki kanadı da kaybetmesi Washington'da siyasi hareketliliği artırdı.

Salı günü düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı ağır yenilginin ardından, Trump'ın danışmanlarıyla bir araya gelerek kabinede olası değişiklikleri değerlendirdiği belirtiliyor. Özellikle ABD'nin İran ile olan çatışma süreci ve ekonomi politikalarının seçim sonuçlarında belirleyici bir rol oynaması, hedefteki isimlerden biri olan Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geleceğini tartışmaya açtı.

Hegseth ve Trump. Fotoğraf: Reuters

DEMOKRATLAR HEGSETH'İN AZLİNİ İSTİYOR

Seçim sonuçlarıyla birlikte Demokratların Kongre'nin her iki kanadının da kontrolünü ele almaya hazırlanması, Trump yönetimi üzerindeki denetim ve baskıyı artırıyor. Kulislerde, Demokratların çoğunluğu elde ettiği yeni Kongre döneminde Hegseth'e yönelik olası soruşturma veya azil girişimlerini hızlandırabileceği, bu durumun da Trump'ı yeni bir karar almaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

Beyaz Saray cephesinden resmi olarak henüz kesin bir görevden alma kararı açıklanmasa ve bazı yetkililer yönetimin mevcut kadroya desteğini vurgulasa da yaşanan seçim hezimeti sonrasında Trump'ın Pete Hegseth'in geleceği konusunda kararsız olduğu ve istişareleri sürdürdüğü bildiriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN