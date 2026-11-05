TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK YAĞDI

Birlikteliklerini resmiyete döktüklerini duyuran ünlü ikili, fotoğrafların altına "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" şeklinde bir not ekledi.