Evliliklerini aylarca gizlediler! Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'den sürpriz paylaşım
Oyuncu çift Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli, sosyal medya hesaplarında ortak bir paylaşım yaparak evlendiklerini duyurdu. Eylül’de nikâh masasına oturan ünlü çift, evliliklerini uzun bir süre kamoyundan uzak yaşamayı tercih etti.
Meslektaşı Sıla Özlem Önemli ile sessiz sedasız dünyaevine giren oyuncu Yılmaz Bayraktar, mutlu haberi ortak bir paylaşımla takipçilerine aktardı. Çiftin uzun süredir sakladığı bu gelişme, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.
SOKAK POZLARIYLA NİKÂH TARİHLERİNİ İLAN ETTİLER
İkilinin 24 Eylül tarihinde mütevazı bir törenle hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı. Nikâhın üzerinden zaman geçmesini bekledikten sonra mutluluklarını paylaşan oyuncu çift, kutlama için İstanbul sokaklarında kamera karşısına geçti.
Çekilen romantik karelerde Sıla Özlem Önemli'nin giydiği sade beyaz elbise takipçilerinden tam not aldı.
TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK YAĞDI
Birlikteliklerini resmiyete döktüklerini duyuran ünlü ikili, fotoğrafların altına "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" şeklinde bir not ekledi.
Paylaşımın ardından Bayraktar ve Önemli çiftine sevenlerinden çok sayıda tebrik ve iyi dilek mesajı iletildi.