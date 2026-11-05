Asgari ücretteki artış kıdem tazminatını da etkileyecek. KIDEM TAZMİNATI ARTACAK MI? Asgari ücretli bir çalışanın Aralık ile Ocak ayı arasındaki tazminat miktarları değişecek. Hâlen işten çıkartılan asgari ücretliye, çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak yani net 32 bin 779 lira ödeniyor. Eğer asgari ücret ocakta yüzde 28,4 artarsa yıllık en düşük tazminat net 42 bin 88 lira olacak. Bu tutar yüzde 33,7 artış hâlinde ise 43 bin 825 lira olacak. DOĞUM İZNİNDE ÖDENEN PARALAR ARTACAK MI? Annelere doğum izninde 168 gün için en az 123 bin 312 lira rapor parası yani iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28,4 artarsa 158 bin 332 liraya, yüzde 33,7 artarsa 164 bin 868 liraya yükselecek.

Doğum sonrası yarım çalışma hakkını kullanan annelerin İŞKUR'dan aldığı destek de artacak. Aylık ödeme, yüzde 28,4 zam senaryosunda 21 bin 44 liraya, yüzde 33,7 artışta ise 21 bin 912 liraya çıkabilecek. YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNELER NE KADAR ALACAK? Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Anneler işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. İŞKUR, hâlen her ay için 16 bin 389 lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28,4 artarsa 21 bin 44, yüzde 33,7 artarsa 21 bin 912 liraya çıkacak. İşçi, asgari ücretliyse ve bu ücret yüzde 28,4 artarsa işverenden de aylık 14 bin 37 lira yerine 18 bin 24 lira alacak. Yüzde 33,7 artış hâlinde ise bu tutar 18 bin 768 lira olacak. RAPOR PARASI NASIL DEĞİŞECEK? Hâlen hastalananlara ödenen günlük en düşük rapor parası yani iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavide 550,5, ayakta tedavide 734 lira. Eğer asgari ücret yüzde 28,4 artarsa en düşük günlük rapor parası yatarak tedavide 706,84, ayakta tedavide 942,46 lirayı bulacak. Yüzde 33,7 zam hâlinde ise en düşük rapor parası yatarak tedavide 736,02, ayakta tedavide 981,36 liraya çıkacak.

Asgari ücret artışı stajyerlerin kazançlarını da yükseltecek. Yüzde 28,4 zam senaryosunda stajyer ücretleri iş yerindeki çalışan sayısına göre 5 bin 407 lira ile 10 bin 814 lira arasında değişebilecek. BES'teki otomatik katılım payları da artacak. STAJYERLERE NE ÖDENECEK? Staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret, 20'den az personeli olan iş yerlerinde 4 bin 211, daha çok personeli olan yerlerde 8 bin 422 lira. Asgari ücret yüzde 28,4 artarsa stajyerlere ödenen ücret 5 bin 407-10 bin 814 liraya ulaşacak. Yüzde 33,7 artış ise bu tutarları sırasıyla 5 bin 630-11 bin 261 lira yapacak. BES KATKISI NASIL DEĞİŞECEK? Asgari ücretteki artış, BES'e devlet tarafından verilen katkıyı artıracak. Otomatik katılımda en düşük işçi payı da artacak. Hâlen 990,9 olan en düşük işçi payı, asgari ücret yüzde 28,4 artarsa bin 272, yüzde 33,7 zamlanırsa bin 324 liraya çıkacak.