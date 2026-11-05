TEKSAS'TA 30 YIL SONRA KAYBETTİLER ABD'de 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarına göre, Demokrat aday James Talarico, Cumhuriyetçi rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak Teksas'ın yeni senatörü oldu. Associated Press tarafından duyurulan sonuçlar, eyalette 1994 yılından bu yana süregelen Cumhuriyetçi ağırlığının kırılması anlamına geliyor. Talarico, 1993'ten bu yana Teksas'ı ABD Senatosu'nda temsil edecek ilk Demokrat isim olarak kayıtlara geçti. Yabancı istihbarat servislerinin yönlendirmesiyle hareket eden firari teröristin eyaletteki yoğun çabasına rağmen Paxton mağlubiyetten kurtulamadı.

YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN SAHADAKİ PİYONU Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetlerle bilinen ve 2022 yılında ABD vatandaşlığına geçerek soyadını Freedom yapan Enes Kanter, yabancı istihbarat servisleriyle kurduğu yakın ilişkilerle dikkat çekiyor. İstihbarat birimlerinin yönlendirmesiyle hareket ettiği belirtilen Kanter'in, günlük ajandasından seyahatlerine kadar birçok detayın yabancı servisler tarafından belirlendiği ifade ediliyor. Yunanistan ve İsrail yönetimine verdiği destek mesajlarıyla bilinen Kanter, FETÖ'nün Avrupa'daki örgüt içi temaslarında da aktif rol alıyor. FETÖ firarisi Enes Kanter, destek verdiği İsrail yanlısı Ken Paxton’ın sandıkta mağlup olmasıyla ABD’de hüsran yaşadı.