FETÖ'cü Enes Kanter'in desteği ters tepti: Cumhuriyetçi aday Paxton'a hüsran! Teksas'ta 30 yıl sonra seçim hezimeti
Türkiye aleyhinde yürüttüğü faaliyetler ve yabancı ajanlarla kurduğu temaslarla bilinen FETÖ firarisi Enes Kanter, destek verdiği İsrail yanlısı Ken Paxton’ın sandıkta mağlup olmasıyla ABD’de hüsran yaşadı. Teksas senatörlüğü yarışında kapı kapı dolaşarak oy toplayan firari teröristin çabaları sonuç vermezken sandıktan galip çıkan Demokrat aday James Talarico oldu. Talarico’nun zaferiyle, Teksas eyaletinde 30 yılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetçi hegemonyasının sona erdi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanınan ve hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan firari terörist Enes Kanter, ABD'de katıldığı seçim kampanyasında hüsrana uğradı.
BİR İSRAİL DESTEKLEDİ BİR DE FETÖ'NÜN ENES'İ
Teksas eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan İsrail destekçisi Ken Paxton'a destek veren Kanter, 3 gün boyunca şehir şehir gezerek oy istedi.
Paxton'ın sosyal medya hesaplarına da yansıyan görüntülerde, Kanter'in kampanya sürecinde faal rol aldığı ve Fort Worth'te aday ile bir araya geldiği görüldü.
Ancak Kanter'in yoğun çabasına rağmen Paxton, Demokrat rakibi James Talarico karşısında seçimi kaybederek hezimete uğradı.
TEKSAS'TA 30 YIL SONRA KAYBETTİLER
ABD'de 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarına göre, Demokrat aday James Talarico, Cumhuriyetçi rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak Teksas'ın yeni senatörü oldu.
Associated Press tarafından duyurulan sonuçlar, eyalette 1994 yılından bu yana süregelen Cumhuriyetçi ağırlığının kırılması anlamına geliyor.
Talarico, 1993'ten bu yana Teksas'ı ABD Senatosu'nda temsil edecek ilk Demokrat isim olarak kayıtlara geçti.
YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN SAHADAKİ PİYONU
Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetlerle bilinen ve 2022 yılında ABD vatandaşlığına geçerek soyadını Freedom yapan Enes Kanter, yabancı istihbarat servisleriyle kurduğu yakın ilişkilerle dikkat çekiyor. İstihbarat birimlerinin yönlendirmesiyle hareket ettiği belirtilen Kanter'in, günlük ajandasından seyahatlerine kadar birçok detayın yabancı servisler tarafından belirlendiği ifade ediliyor. Yunanistan ve İsrail yönetimine verdiği destek mesajlarıyla bilinen Kanter, FETÖ'nün Avrupa'daki örgüt içi temaslarında da aktif rol alıyor.
KIRMIZI BÜLTENE RAĞMEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hakkında iade talepnamesi hazırlanan Kanter için kırmızı bülten çıkarılması talebiyle başvuru yapılmıştı.
Firari terörist hakkında hala devam eden yakalama kararı bulunuyor.
ABD'nin buna rağmen iade etmediği Enes Kanter'i kamuoyu önünde tutması ise not ediliyor.
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