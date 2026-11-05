2027 bütçesinde emeklilerin alım gücüne destek için kaynak ayrılıyor! Mehmet Şimşek açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılı bütçesinde emeklilere yönelik kaynak ayrıldığını belirterek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz." dedi. Öte yandan ocak ayında emekli maaşları için refah payı ve kademeli seyyanen zam olmak üzere iki formül öne çıkıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emekli maaşlarına yönelik düzenlemede gözler Meclise çevrilirken bir mesaj da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Fon tasfiye sürecinden enflasyonla mücadeleye, emekli maaşlarından ekonomik hedeflere kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek için bütçeden kaynak ayrıldığını duyurdu.
ŞİMŞEK'TEN EMEKLİLERE BÜTÇE MESAJI
Bakan Şimşek, 2027 yılı bütçesinde vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik adımların öncelikli hedefler arasında bulunduğunu belirtti.
Emeklilere ayrılan kaynağa ilişkin konuşan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz. Bütçemizden vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamayı hedefliyoruz."
AK Parti kaynaklarına göre, 27 Kasım'da bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlemeye ilişkin çalışmalar başlayacak
EMEKLİ MAAŞLARINDA 2 FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR
Öte yandan ocak ayında yapılacak maaş artışına ilişkin değerlendirmelerde iki seçenek öne çıkıyor. Bunlardan ilki, enflasyon artışına ilave refah payı verilmesi. İkinci seçenek ise özellikle düşük maaş alan emeklilerin gelirlerini artırmayı amaçlayan kademeli seyyanen zam uygulaması.
Kök maaşların iyileştirilmesi ve emekliler arasındaki gelir farklılıklarının azaltılması da değerlendirilen düzenlemeler arasında bulunuyor.
İLK FORMÜL: REFAH PAYI
Ocak ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 10 oranında enflasyon artışı yapılabileceği öngörülüyor. Bu artışa ilave olarak 10-20 puan araso refah payı verilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
Bu senaryonun hayata geçirilmesi durumunda emeklilerin ocak ayındaki toplam maaş artışı yüzde 30 seviyesine ulaşabilecek.
Ancak refah payının uygulanıp uygulanmayacağına ve olası artışın oranına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
İKİNCİ FORMÜL: KADEMELİ SEYYANEN ZAM
Emekli maaşlarında değerlendirilen bir diğer seçenek ise kademeli seyyanen artış yapılması.
Bu formülde en düşük maaş alan emeklilere daha yüksek tutarda, maaşı yükseldikçe azalan miktarlarda ilave ödeme yapılması öngörülüyor.
Böylece düşük gelirli emeklilerin maaşlarının belirli bir seviyeye yükseltilmesi ve emekliler arasındaki gelir farkının azaltılması hedefleniyor. Kademeli seyyanen zam seçeneğinin, en düşük emekli aylığı için ayrıca taban maaş belirlenmesi ihtiyacını azaltabileceği değerlendiriliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU: İHTİYAÇ DUYULAN DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRMEYİ ÜMİT EDİYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim 2026 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 Bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."
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