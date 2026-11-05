Böylece düşük gelirli emeklilerin maaşlarının belirli bir seviyeye yükseltilmesi ve emekliler arasındaki gelir farkının azaltılması hedefleniyor. Kademeli seyyanen zam seçeneğinin, en düşük emekli aylığı için ayrıca taban maaş belirlenmesi ihtiyacını azaltabileceği değerlendiriliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU: İHTİYAÇ DUYULAN DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRMEYİ ÜMİT EDİYORUZ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim 2026 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 Bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."