KADIKÖY KABUSU YENİLDİ! - GÖRKEM AĞGÜNDÜZ



Fenerbahçe için tarihi gecelerden biri yaşandı Kadıköy'de. Krizlerle dolu geçen son günlerde, Liverpool maçında saha kenarında kimin olacağı bile net değildi. Takım, Liverpool efsanelerinden Dirk Kuyt'a emanet edildi ve Hollandalı hem kendisinin hem de Fenerbahçelilerin unutamayacağı bir galibiyete imza attı.

Maçın net favorisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 ile buraya gelen Liverpool'du. Ama maçın ilk düdüğünden itibaren Fenerbahçe, sahaya ağırlık koydu ve galibiyeti hak etti. İki kez geri düşülmesine rağmen, ne taraftarlarda ne takımda mental çöküş yaşanmadı ve hemen cevap verildi. Sonuç olarak 18 yıl sonra tarihi bir zafer elde edildi. Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu, Liverpool'un İstanbul kabusuna yenildi.