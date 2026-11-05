Spor yazarları Fenerbahçe'nin Liverpool galibiyetini yorumladı! O yıldızlara büyük övgü: "Kadıköy kabusu yenildi"
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 4. hafta maçında sahasında Liverpool ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-2 galp ayrılarak tarihi bir maç kazandı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken yıldız isimler ön plana çıkarıldı. İşte o yazılar...
KADIKÖY KABUSU YENİLDİ! - GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe için tarihi gecelerden biri yaşandı Kadıköy'de. Krizlerle dolu geçen son günlerde, Liverpool maçında saha kenarında kimin olacağı bile net değildi. Takım, Liverpool efsanelerinden Dirk Kuyt'a emanet edildi ve Hollandalı hem kendisinin hem de Fenerbahçelilerin unutamayacağı bir galibiyete imza attı.
Maçın net favorisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 ile buraya gelen Liverpool'du. Ama maçın ilk düdüğünden itibaren Fenerbahçe, sahaya ağırlık koydu ve galibiyeti hak etti. İki kez geri düşülmesine rağmen, ne taraftarlarda ne takımda mental çöküş yaşanmadı ve hemen cevap verildi. Sonuç olarak 18 yıl sonra tarihi bir zafer elde edildi. Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu, Liverpool'un İstanbul kabusuna yenildi.
Fenerbahçe'de kötü oynayan oyuncu yoktu. Maç öncesi Oğuz yerine İsmail'i kadroda gördüğümde biraz korktum. Çünkü Aston Villa karşısında kariyerinin en kötü maçını oynayan İsmail, Liverpool karşısında yapacağı en küçük hatada taraftarın tepkisini çekebilirdi. Ancak İsmail öyle bir oyun oynadı ki, Archie Brown'un 1 gol 1 asist yaptığı maçta, maçın adamı seçildi.
Fenerbahçe'de isim olarak olmasa da kurguda da değişiklik vardı. İsmail Kartal döneminde orta sahanın en arkasında, zaman zaman stoperlerin de arasına giren ve oyun kurdurulmaya çalışılan Guendouzi, Liverpool karşısında orta üçlünün öndeki ismiydi. Geçtiğimiz sezonki görevine geri dönen Fransız, sahada basmadık yer bırakmadı ve Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Kuyt'a maçın ardından bunu sorduğumda, İsmail ve Kante'nin savunma katkısının hakkını da vererek, Guendouzi'nin baskı gücü nedeniyle bu tercihi yaptığını belirtti.
Önce Galatasaray ardından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde göğsümüzü kabarttı. İki takımımızın önünde de en az 6 puan toplayabileceği fikstür var. Dün ilk kez iki Türk takımı aynı hafta Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan aldı. Umarız yine tarihte ilk defa iki Türk takımını Şampiyonlar Ligi'nde üst turda görebiliriz.
ZEKİ UZUNDURUKAN - LIVERPOOL'A GÜNÜNÜ GÖSTERDİK!
İsmail Kartal döneminde Şampiyonlar Ligi'ni ikinci plana iten, varsa yoksa lig diyen bir anlayış vardı Fenerbahçe'de!
Helal olsun Kuyt'a! Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir kadro çıkarmış.
Sahada adeta son nefesine kadar savaşan, muazzam oynayan bir Fenerbahçe izledik!
Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında 1-0 geriye düştükten sonraki başkaldırışı ve tahrip gücü yüksek futboluna şapka çıkarılır, ceket iliklenir!
Kuyt'ın üçlü orta saha ile maça çıkması (Guendouzi-Kante ve İsmail) Liverpool'un orta sahada bocalamasını sağladı.
Orta alanda savaşan, top kapıp hızlı geçişler yapan, çok kolay pozisyonlara giren bir Fenerbahçe vardı sahada.
Greenwood'un, Liverpool savunmasında Jacquet'ye çarparak ağlara giden golü ile bir anda Kadıköy'de bayram yaşandı.
Yağmur, fırtına, buz gibi hava unutuldu, golümüzle birlikte Kadıköy'de bahar rüzgarları esti.
Skoru eşitledikten sonra dalga dalga Liverpool kalesine giden bir Fenerbahçe izledik.
İlk yarıda Greenwood'un ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen Clement Turpin, penaltıyı es geçti, ya da pozisyona inanmadı!
VAR'dan da bir uyarı gelmedi. İrfan Can Kahveci'nin bir şutunda da üst direğe takıldı Fenerbahçe!
Dünya devi Liverpool karşısında daha ne kadar pozisyon bulacaksın ki zaten!
Gerçekten ilk yarıda nefes kesen bir Fenerbahçe izledik.
Bu arada Ederson'a bir parantez açmak lazım. Bu sezon yüreği ile oynuyor, dün de harika kurtarışlar yaparak takıma güven aşıladı.
Hastalığını atlatan Greenwood çok iyi bir maç çıkardı. Kaç zamandır sahada ortalarda görünmüyordu Greenwood!
Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelişi, Greenwood'u da havaya sokmuş gibi.
İlk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de net pozisyonlar yakaladık.
Liverpool savunmada hata yaptıkça biz pozisyonlara girdik.
Liverpool'un hocası Andoni İraola, Fenerbahçe'ye diş geçiremeyince; son 30 dakikada bütün silahlarını sahaya sürmek zorunda kaldı.
İngiliz ekibi, soldan geliştirdiği atakta golü buldu maalesef!
Ceza sahasına gelen topa Alexander İsak, hiçbir engelleme ile karşılaşmadan kafayı vurdu, talihsiz bir gol!
Kojo Oppong'un bu pozisyonda daha dikkatli olması gerekiyordu. İyi oynarken golü yememiz kötü oldu.
Geriye düştükten sonra yine çabuk toparlandık, yine Liverpool kalesinde pozisyonlar bulduk.
Sonrasında müthiş bir golle geri döndük. Bravo Archie Brown!
Arka direkte ne kadar güzel bir sihirli dokunuş bu!
Tek kale bir maça döndü sonrası!
Vedat Muriç'in kafa golü ile Kadıköy'de yer-gök inledi.
Vedat Muriç, üç Liverpool'lunun arasından kafayı çaktı ve topu ağlara gönderdi!
Bu gol, Liverpool'un fişini çeken gol oldu.
Bu arada Archie Brown, bir gol, bir de asistle geceye damgasını vurdu.
Liverpool'u İstanbul'da hezimete uğratmaya bu sezon da devam ettik.
Liverpool'a gününü gösterdik!
Helal olsun Fenerbahçe!
Teşekkürler Kuyt! Büyük bir zafere imza attın!
Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı vermesi de süper bir karar.
MUSTAFA ÇULCU - PENALTI VE KIRMIZI KART
Fenerbahçe'nin Guendouzi ve Kante'nin yanına İsmail'i monte ederek orta alanın direncini güçlendirmesi ve ön bölgeye daha cesaretle gitmelerini sağlaması en önemli ve etkili değişim olarak sahaya yansıdı. Doğru savunma ve doğru kontra atağa çıkarak pozisyonlar buldu. Topu rakibe bıraktı ancak iştah, arzu ve isteği çok yüksekti.
Önce Liverpool'un baskısını kırdı sonra oyuna ortak oldu. Pozisyonlar buldukça savunma güvenliğini bıraktığı anlarda kalesinde tehlikeler yaşadı. Liverpool'un gollerine rağmen oyundan hiç düşmedi. Brown maçın yıldızıydı. Güçlü mücadele ve oyunla önce beraberlik gollerini sonra galibiyet golü ile müthiş geri dönüş yaşadı tarih yazdı. Bu galibiyet üç puandan çok fazlasıydı. Taraftarın istediği ve özlediği Fenerbahçe bu...
Clement Turpin uluslararası tecrübe, büyük maç yönetme kültürü ve önemli bir kariyere sahip. Vatandaşı François Letexier'in performans olarak öne geçince içine sindirememiş olmalı ki gereksiz otorite şovu abartılı beden dili kullanarak ''Ben daha iyiyim'' demeye getirirken batıyor farkında değil! 9'da Grenwood-Mac Allister ve 15'te Lukaku-Van Dijk pozisyonlarında çok gecikmeli faul düdükleri vardı, kalitesiz kararlardı.
23'te Tsimikas iki eliyle Greenwood'u itiyor düşürüyor penaltı ve bariz gol şansını iterek engellediği için kırmızı kart olmalıydı ama Turpin skandal kararla 'devam' dedi. Aynı Turpin 28'de Szoboszlai parmağının ucuyla Kante'ye dokunuşunda Fenerbahçe lehine faul uydurdu! Eğer bu dokunuş faul ise Greenwood'un itilmesi Mars'tan bile tartışmasız penaltı-kırmızı kart. Şu anki mesleği Fransa ve Frankofon ülkelerinde ''Teknik hakemlik danışmanı'' olan 44 yaşına gelmiş Clement Turpin'in maçtaki berbat kararları bize mental ve fiziksel düşüşü geçtiğini artık hakemliği bırakması gerektiği mesajını verdi.
HAKKI YALÇIN - RUHANİ UYANIŞ
Birinci sınıf acılar için özel galibiyetler olası bir tedavi biçimidir. O yüzden Liverpool'u devirmek de bu takımın hayat biçimi olmalıydı. Fenerbahçe iki kez yenik duruma düştüğü maçta ruhani bir uyanış gösterdi hem futbol hem de sonuç olarak Liverpool'u devirdi. Futbolun tartı birimi emektir yürektir. Sarı ile lacivert futbolun gülümseyen rengiydi de Fenerbahçe ne derse oydu, tribünler de futbola ve heyecana doydu.
Gerçeği söylemek gerekirse sezon başından beri görmeye alışık olmadığımız futbol resimleriyle dolu bir gece. Uyku tulumunu çıkaranların işçi tulumu giydiği bir gece. Fiziksel ve ruhsal olarak yeterli görünmediği maçların aksine takımda bu kez her şey yerli yerindeydi. Bu stattaki gerçek Fenerbahçe halinin sahibine teslimi. İlk yarının sonunda aldığım not; "Fenerbahçe böyle oynarsa kazanması futbol yasası." Cesaret ve inanç kadar, takımda kendini yenilemenin izlerini de gördük. Bunun tercümesi de "bundan böyle yenilmemeye kararlıyım. Ne demek istediğimi gelecek maçlarda göreceksiniz."
Greenwood, yeni koordinat sisteminde yerini alırken, bezgin duruşunu terk edip, kendisindeki sihrin farkına vardı, gecenin kaliteli kısımlarında "resital" verdi. Attığı gol kadar sahadaki dinamizmi ve yaratıcılığı üst düzeydi. Hele ilk yarının sonundaki pozisyonu gol olmalıydı. Böyle adamlar parlak yıldız olarak sürekli yanmayı seçmeli, küsüp sönmek yerine. Herkes birbirine omuz verirken kimsenin eleştirilecek yanı yoktu ama Kante'yi tırnak içine alıyorum. Oksijen deposuydu, özveri muhteşemdi. Düşündüm de futbolun böyle yetenekli ve sevimli romantiklere de ihtiyacı çok.
Bu takımı sezon başından beri eleştiriyorsak, Liverpool karşısında bütün ihtişamıyla ayakta duran eğilmeyen başları ve birbirine can verenlerin hakkını vermek de görevimiz. Düşündüm de Göztepe'ye yenilen takımla Liverpool karşısındaki takımı birbirine karıştırmayalım, aklımız karışır.
Fenerbahçe formasını giymek, bir ruh ve aşkı gerektiriyor. Bu kulübün tarihi bu kadar gereksiz kaybı sırtında taşımayacak kadar derinse, bu kadar intihar mektubu yeter! Dün gece futbolla süslü harika kartpostal "ruhani uyanışın" belgesi olarak kötü futbolla aradaki buzları eritmeye de yeter! Taraftarın gözü arkada kalmasın, biraz geç olsa da bu takımın önü açılıyor. Dünkü Fenerbahçe'nin "seri galibiyet eserleri" vereceğini söylemek mümkün. İllüzyon değil tamamen gerçek!
EMRE BOL - TARİHİN EN KÖTÜSÜ!
Emanetçi Kuyt'la beklentimin çok üzerinde bir ilk yarı oynadı Fenerbahçe… Guendouzi, Kante, İsmail orta sahası bence yapılan doğrulardan biriydi.
Son dönemlerde düşüşte olan oyuncular dahi tribünde yeni hoca Emre Belözoğlu olunca gaza bastı. Kanat bekleri dışında ilk yarıda aksayan yoktu. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nin kafayla en çok gol atan takımı. Beklerimiz üzerinden çokça orta yaptırdık. Bu anlarda iyi savunma yaptığımızı söylemek gerek.
Bence Grenwood'un ceza sahası içinde iki elle itilerek düşürülmesi penaltıydı. Hatta kırmızı kart bile verilebilirdi. Ancak Fransız hakem VAR'a sormaya bile gerek görmedi. Fenerbahçe'de farklı olan şeylerden bir tanesi de Kante'nin rakip ceza sahasına yakın oynamasıydı. Liverpool takımı ikinci yarı "babaları" oyuna alınca birkaç dakikalık telaş başladı. Zaten o dakikalarda İsak'ın golü geldi. Lukaku müthiş bir futbol zekası… Ancak yaşı itibarıyla artık beyin vücuduna hakim olamayınca istediklerini yapamaz hale gelmiş. İyi niyetli bir şekilde görevini yapıp yerini Vedat'a bırakınca Fenerbahçe forvet bölgesi daha da hareketlendi. Zaten sonrası zafer!
Çok güzel atasözlerimiz var. Mesela; "At sahibine göre kişner. " Görünen o ki Fenerbahçeli oyuncular, teknik direktöre göre oynayacak. Emre Belözoğlu bu takımı adam eder. Liverpool yine bir İstanbul kabusuyla geri dönerken, Şampiyonlar Liginde 5 puana ulaştık.