JD Vance "İsrail yüzünden yenildik" dedi Herzog destek verdi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti’nin 3 Kasım ara seçimlerindeki yenilgisini İran savaşına ve İsrail ile ilişkilere bağlayarak savaşa son verilmesi ve Washington-Tel Aviv hattındaki politikaların değiştirilmesini de içeren 4 maddelik bir çözüm planı sundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın da İran faktörünü kabul ettiği süreçte İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Vance’in değerlendirmelerinin ABD’de bir süredir dile getirilen görüşleri yansıttığını belirterek açıklamalara destek verdi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin 3 Kasım ara seçimlerini kaybetmesini İran savaşına Washington-Tel Aviv ilişkilerine bağladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise JD Vance'in açıklamalarına destek verdi.
VANCE HESABI İSRAİL'E KESTİ
Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçilerin yenilgisinde neden olarak İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilere işaret etti. Vance "Kaybetmemizin nedeni savaştır." ifadesini kullandı ve bunu ABD Başkanı Donald Trump'ın da "bizzat dile getirdiğini" hatırlattı.
4 MADDELİK ÇÖZÜM
Vance, seçimi kaybetmelerinin asıl nedeninin "hemen herkes için bariz" olduğunu kaydederek Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri geri kazanmak için bir anket uzmanıyla görüştüğü bilgisini verdi ve çözüm için 4 madde paylaştı.
Söz konusu maddeleri alt alta sıralayan Vance bunların, "(İran'la) savaşa son verilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, 'önce Amerika' anlayışının benimsenmesi ve İsrail ile olan ilişkilerin değiştirilmesi." olduğunu yazdı.
CUMHURİYETÇİ ANALİSTLERE DE TEPKİ
Başkan Yardımcısı Vance, Cumhuriyetçi analistlerin seçimle ilgili doğru bilgilendirmediği yorumuna yer verdiği paylaşımında şunları yazdı:
"Bizim taraftaki veri analistlerinin üzerinde durduğu konulardan biri seçmen kompozisyonuydu. Yani seçmen kitlesinin, Cumhuriyetçilerin kazanması için gereken 2024 profiline yeterince yakın olup olmadığıydı. Demokratların ezici bir zafer kazanacağını gösteren anketlere rağmen, veriler bize hep aynı şeyi söylüyordu. Bazı eyaletlerde katılım fena değildi, bazılarında ise gerçekten harikaydı. Hiçbir eyalette ise felaket düzeyinde değildi. Ekibimizde gerçek bir iyimserlik havası vardı. İnsanlarımız sandığa gidiyordu."
Gelecek birkaç ay içinde, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik pek çok girişimle karşılaşacakları öngörüsünü paylaşan Vance, "Çözümün yasa dışı göçmenlere yönelik genel af olduğunu savunduklarını sıkça duyacaksınız. Uygulama yöntemlerimizi değiştirmemiz gerektiği fikrine açığım. Örneğin, yasa dışı iş gücü çalıştıran işletmelere daha fazla odaklanmak gibi. Ancak af konusunu gündeme getiren herkes size yalan söylüyor demektir." sözlerine yer verdi.
Vance, seçimlerle ilgili kendilerini daha önce uyaranlara "Kızmakta sonuna kadar haklısınız." diye seslenirken, bu kitleye "öfkeyi bir kenara bırakıp ABD'yi kurtarma işine geri dönme" çağrısında bulundu.
TRUMP DA KABUL ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını vermişti.
HERZOG VANCE'E HAK VERDİ
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Vance'e hak verdi ve Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin yenilgiye uğramasının nedenleri arasında İsrail ile ilişkileri göstermesine ilişkin, "Bunlar, en büyük dostumuz ve müttefikimizde zaten bir süredir hissedilen, konuşulan düşünceler." ifadesini kullandı.
Herzog, muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi heyetiyle gerçekleştirdiği istişare toplantısında, ABD'deki ara seçim sonuçlarını ve Başkan Yardımcısı Vance'in konuyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.
Herzog, Vance'in Cumhuriyetçilerin seçimlerde yenilgiye uğramasının nedenleri arasında İsrail ile ilişkileri göstermesine ilişkin, "Bunlar, en büyük dostumuz ve müttefikimizde zaten bir süredir hissedilen, konuşulan düşünceler." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'in ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partiye eşit mesafede yaklaşmak için her zaman azami gayret gösterdiğini savunan Herzog, "ABD Başkanı Trump'a, Başkan Yardımcısı Vance'e ve Demokrat Parti'ye büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.