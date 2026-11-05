JD Vance. Fotoğraf: Reuters

VANCE HESABI İSRAİL'E KESTİ

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçilerin yenilgisinde neden olarak İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilere işaret etti. Vance "Kaybetmemizin nedeni savaştır." ifadesini kullandı ve bunu ABD Başkanı Donald Trump'ın da "bizzat dile getirdiğini" hatırlattı.

4 MADDELİK ÇÖZÜM

Vance, seçimi kaybetmelerinin asıl nedeninin "hemen herkes için bariz" olduğunu kaydederek Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri geri kazanmak için bir anket uzmanıyla görüştüğü bilgisini verdi ve çözüm için 4 madde paylaştı.

Söz konusu maddeleri alt alta sıralayan Vance bunların, "(İran'la) savaşa son verilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, 'önce Amerika' anlayışının benimsenmesi ve İsrail ile olan ilişkilerin değiştirilmesi." olduğunu yazdı.