Bakan Bayraktar Milli Enerji 2040 vizyonunu açıkladı! Sinop ve Trakya'da nükleer için tarih verdi
2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan milli enerji politikasının Milli Enerji 2040 vizyonu açıklanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, lansmanda açıklamalarda bulundu. 2040 vizyonunda elektrikleşmenin merkezde olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye'nin COP31'de açıklayacağı hedefi 2035'ta yüzde 35'lik elektrikleşme ve 2040'ta yüzde 36'lık elektrikleşmeye Türkiye'yi getirmek istiyoruz." dedi.
Türkiye, 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan milli enerji politikasında yeni bir döneme giriyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Enerji 2040 Lansmanı programında açıklamalarda bulundu.
Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:
2022 yılında ulusal enerji planını açıkladık. Bu program 5 yılda bir revize edilmesi gereken bir program.
Milli maden programımızı bu salonda açıklamıştık. O da 10. yılına geliyoruz. COP31 öncesinde Türkiye'nin enerjideki yol haritasını kamuoyuna paylaşalım.
Enerjide iki problemimiz var. Bir tanesi arz güvenliği. İkinci husus iklim değişikliği. Enerjimizi daha temiz karşılamaya çalışıyoruz. Türkiye enerji talebi büyüyen bir ülke. Nüfusunuz artıyorsa bunun size getireceği enerji ve elektrik talebi var. Türkiye nüfusu 91,5 milyona ulaşacak 2040 yılında.
Türkiye ekonomisi büyüyor. 2040'a kadar GSH 1.9 katına çıkacak. Yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli ulaşımın getireceği enerji ihtiyacı ve soğutma kaynaklı talep faktörleri var. Deniz suyu arıtma ile ilgili elektrik talebi öngörüyoruz.
Türkiye'nin enerji ithalatı 90 milyar dolar. Bu kadar parayı her sene yurt dışına ödeyince cari açık oluşuyor. Enerji ithalat faturamızı düşürmemiz gerekiyor. Bu programda da göreceğimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak politikaları uygulayacağız.
Yüzde 68'lik enerji dışa bağımlılığını yüzde 48'e indirdiğimizde car açık sıfırlanıyor. 2030'larda yüzde 50'nin altına indirme hedefimiz var. Hedefimiz 2049 yılında enerjide sıfır dışa bağımlılık.
Her alanda enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. 86 milyona da sanayicimize de önemli görevler düşüyor. 2024 için yeni program açıkladık. 2030'a giderken bir enerji verimliliği programı açıklayacağız. Kamu binalarında yüzde 30 enerji verimliliği hedefi koyduk. Bir önemli şey finansmana erişim.
ENERJİ SEPETİNE NÜKLEER ŞART
İkinci husus Türkiye enerji sepetine nükleeri eklemek zorunda. Türkiye bu alanda önemli adımlar attı. COP28'de Dubai'de '2050 yılına kadar nükleer kapasiteyi 3 katına çıkarma' hedefi ortaya konuldu.
Yenilebilir enerji her derde deva bir ilaç. Temiz ve dışa bağımlılığı düşüren bir enerji. Rekabetçi ve maliyetleri düşük. Yerli ekipman üretimimiz ve sanayimizin burayı desteklemesi önemli.
Petrol ve doğal gaz hayatımızda olmaya devam edecek. Doğal gaz Türkiye ekonomisi için çok önemli bir yeri var. O yüzden daha çok üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Madende de çok önemli fırsatlar var. Türkiye'nin kritik madenlerle ilgili çok önemli projeleri var. Güney Kore'de kalıcı mıknatıs üretiminde kullanabileceğimiz madenler için Güney Kore'de görüşmeler yaptık. Rüzgarda 50 bin megavat hedefimiz var. Bunun için 30 bin ton kalıcı mıknatısa ihtiyacımız var. Elektrikli araç bataryaları için 37 buçuk ton mıknatısa ihtiyacımız var. Madenimiz var kendimiz üretmeliyiz.
Elektrikleşme bu işin merkezinde. Güçlü bir alt yapıya ihtiyacımız var. Dijitalleşmeyi de bu dönüşümün parçası olarak görüyoruz. Siber güvenliği de dikkate alarak güçlü bir alt yapıya ihtiyaç duyuyoruz.
Fosil yakıtlara olan bağımlılığı düşürüp elektrikleşmeyi artırıyoruz. Yarım milyona yaklaştı elektrikli araçlarımız. Ancak 90 teravat saatlik büyüme alanı söz konusu.
Veri merkezleri için 2040'da 55 teravat saat elektriğe ihtiyaç duyacağız. Kırsal alanlarda ısı pompalarını sistemimize almamız gerekiyor. O da 8 teravat saatlik bir elektrik ihtiyacına eş değer. 5 teravat saatlik su arıtma için enerjiyi kıyı şehirlerimiz için kullanacağız.
YÜZDE 1'DEN YÜZDE 24'E ÇIKACAK
Türkiye 2040'ta yüzde 36 elektrikleşmeye ulaşacak. Ulaştırmada elektrikleşme yüzde 1'den yüzde 24'e çıkacak. Sanayi'de yüzde 33'e, konutlarımızda yüzde 30'a çıkaracağız. Hedefimiz toplamda yüzde 36 elektrikleşme. Türkiye'nin COP31'de açıklayacağı hedefi 2035'ta yüzde 35'lik elektrikleşme ve 2040'ta yüzde 36'lık elektrikleşmeye Türkiye'yi getirmek istiyoruz.
Enerji yoğunluğunu düşürmüş bir Türkiye hedefimiz var. Enerji verimliliği için 15 milyar dolar yatırıma ihtiyacımız var. Enerji yoğunluğunu yüzde 40 azaltacağız. Bunun kümülatif kazancı yaklaşık 240 milyar dolar olacak. 2040'ta 281 bin megabat kurulu güç hedefliyoruz. Yenilenebilir oranı ise yüzde 63'ten yüzde 7/'ye gelecek. Yatırım ihtiyacımız 190 milyar dolar. 2040'ta yenilenebilir oranı yüzde 63'ten yüzde 71'e çıkacak.
YEKA yarışmalarımız devam edecek.
RES ve GES'te 44-45 bin MW'tayız 175 bin MW kurulu güce ulaşacağız, yatırım tutarı 170 milyar dolar. Deniz üzeri RES için hedefimiz 2040'ta 6 bin MW.
İletim tarafında 36 milyar dolarlık bir yatırım var. Yaklaşık 77 bin km den 140 bin kmlere çıkacak yüksek gerilim hatları var. Dağıtım tarafında Türkiye'nin dağıtım şebekesi Avrupa'nın ikinci büyük şebekesi. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bir yatırım alanı. Kayıp kaçakta yüzde 18'den yüzde 8'lere geldik, bu 3 milyar dolar anlamına geliyor
175 bin MW kesintili kaynağa ek olarak 140 Gigawat depolama ihtiyacımız var.
İKİ NÜKLEER SANTRAL İÇİN TARİH VERDİ
Sinop ve Trakya santralleri karar noktasına ilerliyor. 2027 yılı karar yılımız olacak, bunları 2040 yılına yetiştirmek istiyoruz.