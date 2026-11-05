Enerjide iki problemimiz var. Bir tanesi arz güvenliği. İkinci husus iklim değişikliği. Enerjimizi daha temiz karşılamaya çalışıyoruz. Türkiye enerji talebi büyüyen bir ülke. Nüfusunuz artıyorsa bunun size getireceği enerji ve elektrik talebi var. Türkiye nüfusu 91,5 milyona ulaşacak 2040 yılında.

Milli maden programımızı bu salonda açıklamıştık. O da 10. yılına geliyoruz. COP31 öncesinde Türkiye'nin enerjideki yol haritasını kamuoyuna paylaşalım.

2022 yılında ulusal enerji planını açıkladık. Bu program 5 yılda bir revize edilmesi gereken bir program.

Türkiye, 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan milli enerji politikasında yeni bir döneme giriyor.

Bakan Bayraktar Milli Enerji 2040 vizyonu toplantısında açıklamalarda bulundu. (Foto: Sosyal medya)

Türkiye ekonomisi büyüyor. 2040'a kadar GSH 1.9 katına çıkacak. Yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli ulaşımın getireceği enerji ihtiyacı ve soğutma kaynaklı talep faktörleri var. Deniz suyu arıtma ile ilgili elektrik talebi öngörüyoruz.

Türkiye'nin enerji ithalatı 90 milyar dolar. Bu kadar parayı her sene yurt dışına ödeyince cari açık oluşuyor. Enerji ithalat faturamızı düşürmemiz gerekiyor. Bu programda da göreceğimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak politikaları uygulayacağız.

Yüzde 68'lik enerji dışa bağımlılığını yüzde 48'e indirdiğimizde car açık sıfırlanıyor. 2030'larda yüzde 50'nin altına indirme hedefimiz var. Hedefimiz 2049 yılında enerjide sıfır dışa bağımlılık.

Her alanda enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. 86 milyona da sanayicimize de önemli görevler düşüyor. 2024 için yeni program açıkladık. 2030'a giderken bir enerji verimliliği programı açıklayacağız. Kamu binalarında yüzde 30 enerji verimliliği hedefi koyduk. Bir önemli şey finansmana erişim.