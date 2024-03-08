Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya’da açıkladı: Akkuyu’da bu yıl ilk elektriği üreteceğiz

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu'nun özel konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Dönüşümü Yönetmek' başlığı altında önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör moderatörlüğünde yaptığı konuşmada, Akkuyu'da çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini, bu yıl içinde ilk elektriği üretmek istediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "4 reaktörü 2028'e kadar devreye almayı ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu buradan karşılamayı hedefliyoruz" dedi.



MADEN YASASI GELİYOR

Erzincan'daki maden kazasındaki gelişmeleri değerlendiren Bayraktar, "İliç'teki kaza, bakanlığımın 9. ayında gerçekleşti. İlk günden itibaren Türkiye olarak olmazsa olmaz konularımızdan biri madenler dedik. Politikalarımızı o yönden geliştirdik. Türkiye'yi derli toplu bir maden kanununa kavuşturma hazırlığımız vardı. Böyle bir kazayla karşılaşmak çok üzücü" dedi. Madenlerin Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Yaklaşık 3 hafta İliç'teydim. Cumhurbaşkanımız her gün benden bilgi alarak süreci takip etti. Bu konuda sorumluluğu olan kimse, nerede olursa olsun hesabını verecek. Çevreye zarar vermeden kontrol altına alınmış olacak" diye konuştu.



DENETİM KALİTESİ ARTACAK

Bakan Bayraktar, madendeki faaliyeti durdurduklarını belirterek, şunları söyledi: "Çevre Bakanlığımız çevre iznini iptal etti. Geçen yıl 8 bin maden denetimi yaptık. Erzincan'daki madeni 2 kere denetledik. Çevre Bakanlığı da defalarca farklı yönlerden denetimler yaptı. Denetim kalitemizi artırmalıyız. Burada şirketin de üzerine düşenler var. Böyle kazalarda şirketi ortada göremiyorsunuz. Kenara çekilip tüm süreci devlete bırakıyorlar. Sorumlu madenciliğin önceliği, işletmecinin sorumluluğudur. Bu konuda düzenlemeler olacak. Madencilikte de bankacılığa benzer denetleme kurumu kurma yolundayız. Oradaki metodolojik yaklaşım gibi. Ruhsat iptali en son aşamada olmalı. Yeni bir denetim mekanizması da geliştirmeyi düşünüyoruz."



TÜRKMEN GAZINI HEMEN ALABİLİRİZ

Türkmenistan gazına değinen Bakan Bayraktar, "Şartların olgunlaştığı bir noktadayız. Türkmenistan'dan 2 milyar metreküp gazı hızla temin edebilecek noktadayız" dedi. Bayraktar, Akkuyu'daki çalışmalara yönelik de şunları söyledi: "Bu yıl içinde ilk elektriği üretmek istiyoruz. Ama süreçte karşı karşıya olduğumuz açık ve kapalı bazı yaptırımlar var. Onları sahaya yansıtmadan çözmeye çalışıyoruz. 4 reaktörü 2028'e kadar devreye almayı ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu buradan karşılamayı hedefliyoruz. Bunu yaptığımız takdirde yenilenebilir enerjinin önünü açmış olacağız. Gaz merkeziyle alakalı ilk etapta İstanbul finans merkezine gaz ticaret platformu üzerinde çalışıyoruz."



YENİ ARAMA KUYULARI KAZACAĞIZ

Keşiflere ilişkin de Bakan Bayraktar, şu bilgileri paylaştı: "Karadeniz Sakarya gaz sahasındaki keşif Ağustos 2020. Çok kısa sürede gazı karaya çıkardık, evlerimizde kullanılır hale geldi. Ve bugün itibarıyla o sahadan 3.5 milyon metreküplük üretim yapıyoruz. Ve kararlı bir şekilde üretimimiz artıyor. Kararlılıkla 10 milyon metreküpe doğru gidiyoruz. Ama hedefimiz 40 milyon metreküp. 15 milyon hane halkının ihtiyacı karşılanacak. 2024 için 2, belki eğer zamanında yapabilirsek 3 tane ayrı arama kuyusu kazacağız."



GABAR'DA 100 BİN VARİLE ÇIKACAĞIZ

Karadeniz keşfi kadar Gabar keşfinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: "Gabar'da günlük 37 bin varil petrol üretiyoruz. Bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu, Nisan ayında da 9 yeni kuyu açacağız. Böylece ilk etapta günlük 50 bin, 2024 sonunda da 100 bin varile çıkacağız. O bölgeye çok yoğunlaşmış durumdayız. Doğalgaz ve petrolde dış pazarlarda da üretim amaçlarımız var. Somali'deki denizlerde petrol ve doğalgaz araması için çalışmalara başlayacağız. Libya'da karada bazı sahalarda ilgilerimiz devam ediyor."



İZİN SÜREÇLERİ DAHA HIZLI OLACAK

Bakan Bayraktar, forumda şunları söyledi: "Sanayicilerimizin ve yatırımcıların elinde olan yenilenebilir enerjide bazı kapasiteler var. Beklentimiz bu kapasitelerin artık üretime dönmesi. Yatırımcılar da bazı engellerden bahsediyor. Üzerinde çalıştığımız konulardan biri de izin süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek. Süper izinlerle belirli bir süre içinde kamu idarelerinde beklemeden izinlerin alındığı bir modeli seçimden sonra Meclis gündemine getireceğiz. İletim şebekemizin ilave yatırımlara ihtiyacı var. Dünya Bankası ile bu konuda çalışıyoruz. Daha çok yenilenebilir enerjinin olacağı şebeke yatırımı üzerinde çalışıyoruz."



Desteklere ilişkin bilgi veren Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl elektrik ve gaz 282 milyar lira destek verdik. Bütçe imkân ve kabiliyetleri kapsamında vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Destek mekanizmamız ihtiyacı olana da olmayana da şeklinde ama biz bunu daha çok ihtiyaç sahiplerine kaydırmak istiyoruz" dedi.



RÜZGâR VE GÜNEŞTE HEDEF BÜYÜDÜ

'6. Enerji ve İklim Forumu' kapsamında düzenlenen 'Yeni Yatırım Alanları ve Yenilenebilir Enerjide Fırsatlar' panelinde IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ ve Karadeniz Holding Ticari Operasyonlar Direktörü Emre Durmuşoğlu, önemli değerlendirmelerde bulundu.

9 FARKLI HES PROJESİ

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kızılok, artık yenilenebilir enerji odaklı hareket ettiklerini ve bunu bir strateji olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Büyümemizi güneş ve rüzgâr gibi alanlarda sürdüreceğiz. 9 farklı HES projemiz var. Yılda 1.2 milyar kilovatsaat üretim yapıyoruz. Amacımız bunu daha da yukarı çekmek" dedi.

Gelecekte depolamalı rüzgâr ve güneş alanında büyümeyi hedeflediklerini anlatan Kızılok, şunları söyledi: "Mevzuatın bize izin verdiği sürece hibrit yatırımlara odaklanıyoruz. Hatay'da 136 megavatlık bir YEKA projemiz var. 2 ay içinde devreye almayı düşünüyoruz. İlave YEKA projeleriyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Depolamalı güneş ve rüzgâr projelerimiz de sürecek. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir finansman daha fazla gündem olacak."

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kutluğ da geçen yıl rekor bir taleple halka arz gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Toplam 350 megavatlık portföyleri olduğunu belirten Burak Kutluğ, şöyle konuştu: "Depolamalı rüzgâr ve güneşle ilgili çalışmalarımız var. Artan enerji talebini karşılamak için adımlar atmak zorundayız. Büyümedeki finansman darboğazını aşmamız lazım. Önce 500 megavat hedefini yakalamak sonra da bin megavata çıkmak istiyoruz. Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler'de adımlar atacağız. Dünya adım adım hidrojene gidiyor. Ülke olarak bizim ajandamızda doğalgaz biraz öncelikli olsa da hidrojen de radarımızda. Finansman gündem maddelerimizin başında geliyor. Bu ortamda dünyanın en öngörülebilir enerjisi güneş. Eskiden inanılmaz pahalıydı. Balkanlar hedeflerimiz için bize fırsatlar sunuyor."



AFRİKA'YA IŞIK OLDU

Karadeniz Holding Ticari Operasyonlar Direktörü Durmuşoğlu ise "Şu anda dünya üzerinde 6 bin megavat kurulu gücümüzle, 4 bin megavatı inşa aşamasında olmak üzere toplam 10 bin powership'lik bir enerjiye sahibiz" dedi. Bunun yanında güneş enerjisi yatırımlarının da olduğuna işaret eden Durmuşoğlu, "Afrika, Latin Amerika, Okyanusya'da da elektrik veriyoruz. Yalova'daki tersanemizde 4 bin megavata yakın şu anda inşa halinde olan gemilerimiz var. Türk bayrağını gemilerimizde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Afrika'da yüzer enerji santrali ve imalatı yapan firma olarak bizden başka bu ölçekte yatırım yapan yok" diye konuştu.

'TÜRKİYE BÖLGESEL LİDER OLABİLİR'

'COP ve Sonrası' adlı oturuma video konferansla katılan İklim Değişikliği Konferansı COP 28 CEO'su Adnan Amin, dünyanın küresel enerji dönüşümünde kritik bir kavşak noktasında olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: "Bol miktarda yenilenebilir enerji kaynakları olan ülkeler yeni güç odakları olarak yükseliyor. Türkiye'nin bu dönüşümdeki rolü hayati bir önem taşıyor. Türkiye kendisini bir ilerleme merkezi, bir yenilik merkezi olarak daha temiz bir enerji geleceğine doğru konumlandırabilir. Türkiye bölgesel lider olma potansiyeline sahip."



'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODA DEĞİL ZORUNLULUK'

'Enerjinin Geleceği' adlı oturumda, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, "Dünyadaki en büyük konulardan biri jeopolitik rekabet. Dünyanın neresinde gidersiniz gidin her alanda ana konu iklim değişikliği. Bugün artık şirketler ve devletler için sürdürülebilirlik moda kelimenin ötesinde zorunluluk haline geldi" diye konuştu. Bugün depolamayı, daha verimli rüzgâr türbinlerini, güneş panellerini konuştuklarının altını çizen Zaimler, "Ayrıca yapay zekâ ve veri ile neler yapabileceğimize kafa yoruyoruz" dedi.



'HİDROJENDE EN TEMİZİ SEÇMELİYİZ'

'Döngüsel Ekonomiye Geçişte Fırsatlar ve Zorluklar: Hidrojenin Rolü' başlıklı özel oturumda da TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı, ICARECNRS Fransa Kurucu Direktörü Prof. Dr. İskender Gökalp, Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in sorularını yanıtladı. Prof. Dr. İskender Gökalp, "Hidrojeni üretirken salınan karbondioksitin en az olduğu alana bakmak lazım. Tam anlamıyla temiz hidrojene geçebilmemiz için enerjinin kömür gibi santrallerden değil yenilenebilir enerjiden gelmesi gerekiyor" dedi.