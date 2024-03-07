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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: "Yeni sezonda şampiyonluk hedefliyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Attığımız sağlam adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. İleriyi görüyorum ve bu yüzden umutluyum.” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Yeni sezonda şampiyonluk hedefliyoruz

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında gelecek adına umutlu mesajlar verdi.

Doğan, "Mesele Trabzonspor olduğunda gözünüzü kırpmadan elinizden gelen bütün fedakârlıkları yapabilmenizden bahsediyorum. Evet, belki bugünkü tablo sancılı görülebilir ama ben bu takımın içinde bulunduğu değişimine tüm kalbimle güveniyorum. Çünkü hem ekonomik hem de sportif anlamda attığımız sağlam adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. İleriyi görüyorum ve bu yüzden umutluyum." dedi.

Sözlerini sürdüren Doğan, "Asla pes etmeden, asla geri adım atmadan, meşru yollarla hakkımızı sonuna kadar ararken, sahaya yansıyan oyunumuzla da her şeye ve herkese karşı tek başına durmaya devam edeceğiz. Rakiplere korku salan, dostlarına ve sevdalılarına hayat veren Trabzonspor'umuzu yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazır edeceğiz" dedi.

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