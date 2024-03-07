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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Spor Söyleşisi" etkinliğine katıldı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Spor Söyleşisi etkinliğine katıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Spor Söyleşisi" etkinliğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Son 22 yılda binlerce tesis yaptık. 36 tane UEFA standartlarında stadyum yaptık. Yenileri ilave edilecek. 700'ün üstünde olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Bununla birlikte 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik." dedi.

Bakan Bak, "Euro 2032'yi İtalya ile birlikte Türkiye organize edecek. Bunun başarısında ne var modern statlar var" şeklinde konuştu.

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