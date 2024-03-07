Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalar yaptı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalar yaptı. Koç, "Fenerbahçe'nin her türlü başarısı pek çok zorluk altında olmuştur. Bugün futbolun geldiği nokta, her anlamda, medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler... Her anlamıyla yerlerdeyiz. İster istemez bu girdabın içine giriyoruz. Sportif rekabet mi yapıyoruz çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz iletişim savaşı mı yapıyoruz, belli değil. Bu gidişat böyle gitmeyecek" diye konuştu. Ali Koç, "Bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var. Birkaç güne anlatacağım. Dikkatle dinleyin" ifadelerini kullandı.

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