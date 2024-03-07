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Devlerin gözü onda: Fenerbahçe'nin milli yıldızı Union SG. maçında markaj altında olacak

Sarı-Lacivertliler’in yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nu bugün oynanacak Union SG. maçında Arsenal, Napoli ve Dortmund scoutları tribünden takip edecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Devlerin gözü onda: Fenerbahçe’nin milli yıldızı Union SG. maçında markaj altında olacak

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Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu bugün Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olacak. Sezon başından beri izlenen yıldız oyuncu bugün oynanacak Union SG. maçında da izlenecek.

Avrupa'nın önemli kulüplerinden Arsenal, Napoli ve Borussia Dortmund'un scoutlarının Ferdi Kadıoğlu'nu bir kez daha izleyecekleri öğrenildi. 24 yaşındaki genç yıldız ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini işaret etmişti. Kanarya'nın yıldızı ise şampiyonluk yaşamadan Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini açıklamıştı.

PUSUDALAR
Bu sezon 37 maçta forma giyen başarılı sol bek, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerinde ise 185 karşılaşmada boy gösterdi. 16 gol atarken 20 de asist yaptı. İngiliz devi Arsenal'in özellikle Ferdi'nin transferini çok istediği ve sezon sona ermeden Fenerbahçe'ye astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi.

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