Türkiye Yüzyılı’nın üreten kadınları ödüllerini aldı! Kadın girişimci kadın girişimciye 58.5 milyar TL

Halkbank'ın Türkiye Yüzyılı'na değer katan kadın girişimcileri desteklemek amacıyla üçüncüsünü düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, törende, "Bugüne kadar kredi desteğinde bulunduğumuz kadın girişimci müşterilerimizin yıllık ortalama cirolarını yüzde 66, ihracat hacimlerini de yüzde 56 artırdılar. Kredi kullanımları sonrasında toplam 75 bin kişiye ilave istihdam sağladıklarını görmekteyiz" dedi. İmalattan sanayiye, eğitimden turizme, moda tasarımından yazılım geliştirmeye kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren kadınları, teknoloji ve ihracat alanında varlıklarını artırmaları için desteklerini ifade eden Osman Arslan, Tekno Girişimci Destek Kredisi ve Teknokent Destek Paketi ile teknoloji tabanlı kadın girişimcilere finansman sağladıklarını, devreye almaya hazırlandıkları 'Büyüyen İhracatçı Kadın Destek Paketi' ile de ihracatçı kadın girişimcilere kaynak sağlayacaklarını belirtti.

2 YILDA 10 ALTIN MADALYA

Halkbank Genel Müdürü Arslan, son 2 yılda Türkiye'ye ve bankaya kadın girişimciliği ile cinsiyet eşitliği konularında uluslararası alanda 10 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandırdıklarının altını çizdi. Osman Arslan, 2021 yılından bugüne kadar, farklı meslek gruplarından 220 bin kadın girişimciye 58.5 milyar lira finansal destek sunduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yaklaşık yüzde 50'sini tek başımıza finanse ediyoruz. Başarı hikâyesine ortak olduğumuz kadın girişimci müşteri sayımızı da 2024 yıl sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yarışmamıza yeni eklenen kategorimiz, teknoloji alanında faaliyet gösteren kadınlarımıza özel olarak eklendi ve Master Class Eğitim Programı'mızı da hayata geçirdik. Master Class Eğitim Programı'mızla girişimci kadınlarımız gönüllü danışmanlık veren alanında uzman ve başarılı kadın girişimcilerden birçok konuda eğitim aldı."

ENGELLERİ KALDIRDIK

Törene mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emek sarf eden, üreten, değer katan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hükümet olarak kadınların siyasette, akademide, kamusal alanda ve iş hayatında mevcudiyetlerinin artmasına büyük önem veriyoruz. Kadınların ülke ekonomisi ve yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayan her türlü çalışmayı destekliyoruz. Göreve geldiğimiz 2002 yılından beri bu anlayışla eğitimden adalete yerel yönetimlerden sosyal hizmetlere her alanda kadınları güçlendirecek politikaları kararlılıkla hayata geçirdik. Özellikle iş hayatında kadınların önündeki engelleri kaldırdık. Kadının iş gücüne katılım seviyesini yüzde 27'den 36'ya, istihdamdaki kadın sayısını ise 6 milyondan 10.5 milyona taşıdık. Kadınıyla erkeğiyle 85 milyon elele vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

KARARLIKLIKLA HEDEFE YÜRÜNECEK

Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne mesaj gönderen Emine Erdoğan ise, kadınların dönüştürücü gücünün tarihin akışına yön verdikçe Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüneceğinin altını çizdi. Erdoğan, "Kadınlarımıza yapılan her yatırımın aslında yarınlarımızı inşa edeceği ve daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılacağı inancıyla bütün sektörlerde kadın istihdamını artırmak için projeler geliştirdiğimiz günlerden, girişimci kadınlarımızın muhteşem fikirlerini yarıştırdıkları bir döneme ulaşmış olmamız hepimizi gururlandırıyor. Tüm kadınları canı gönülden tebrik ediyorum."

İŞ GÜCÜNE KATILIM ARTMALI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye ekonomisinin potansiyelini gerçekleştirmesinin tek yolu kadınların çok daha aktif bir şekilde iş hayatında hem çalışan olarak hem de girişimci olarak bulunmalarıdır" dedi. OECD ülkelerinde kadınların iş gücüne katılım oranının ortalama yüzde 66 olduğunu kaydeden Şimşek, "Eğer Türkiye'de de kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ortalamalarına ulaşırsa yani yüzde 66'ya çıkarsa Türkiye'nin milli geliri yüzde 20 daha yüksek olur. Bu ne demek? İlave, 210 milyar dolar GSYH demek" ifadesini kullandı. (MERVE BİLKAY)

İŞTE ÖDÜLLER...

■ Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi: Bone Sante-Nezihe Filiz Toker ;

■ Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi: Hsb Solutions-Hazan Günay

■ Kadın Kooperatifi Kategorisi: Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

■ Sıfır Atık Kategorisi: Egglin-Şükriye Özbilen

■ Yükselen Yıldız Kategorisi: K'ai&Vrosi-Çiğdem Kacar Selimoğlu

■ Alev Alatlı Özel Ödülü: Funda Alatlı