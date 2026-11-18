Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, ameliyat sonrasındaki iyileşme programı kapsamında spor salonunda çalışmalar gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, bu süreçten görüntüleri takipçileriyle paylaştı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

3 AYLIK REHABİLİTASYON SÜRECİ

Fenerbahçe'nin ameliyat sonrasındaki bilgilendirmesinde Marco Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç ay sürmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

İspanyol yıldızın spor salonunda çalışmalara başlaması, rehabilitasyon programının ilerlediğine işaret etti.

Ancak Asensio'nun takımla antrenmanlara ne zaman katılacağı veya resmî maçlarda ne zaman forma giyebileceği konusunda yeni bir tarih açıklanmadı.