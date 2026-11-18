Fenerbahçe'nin yıldızı paylaştı! Marco Asensio geri dönüyor
Fenerbahçe'de geçirdiği diz ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecini sürdüren Marco Asensio'dan sevindiren haber geldi. İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından spor salonunda çalıştığı anları paylaşarak sahalara dönüş yolunda önemli bir adım attığını gösterdi.
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sakatlığının ardından yeniden çalışmalarına başladı. Sol dizindeki problem nedeniyle İspanya'da ameliyat edilen 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Bir süredir sahalardan uzak kalan Asensio, kişisel Instagram hesabından spor salonunda çalıştığı anlara ait görüntüler yayımladı. Tecrübeli futbolcunun rehabilitasyon kapsamında antrenmanlara başlaması, iyileşme sürecinde yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
ASENSIO'DAN ANTRENMAN PAYLAŞIMI
Fenerbahçe taraftarının sahalara dönmesini beklediği Marco Asensio, yaptığı paylaşımla son durumunu gösterdi.
İspanyol futbolcu, spor salonunda gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında çekilen görüntüleri takipçileriyle paylaştı.
Asensio'nun bireysel çalışmalarına başlaması, uzun süredir devam eden sakatlık sürecinin ardından gelen olumlu gelişmelerden biri oldu.
21 EKİM'DE AMELİYAT EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe Kulübü, 21 Ekim 2026 tarihinde Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Sarı-lacivertliler, oyuncunun sol diz ekleminde tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da artroskopik operasyon geçirdiğini duyurmuştu.
Kulübün sağlık ekibi gözetiminde gerçekleştirilen operasyonun ardından Asensio için rehabilitasyon programı oluşturulmuştu.
3 AYLIK REHABİLİTASYON SÜRECİ
Fenerbahçe'nin ameliyat sonrasındaki bilgilendirmesinde Marco Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç ay sürmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.
İspanyol yıldızın spor salonunda çalışmalara başlaması, rehabilitasyon programının ilerlediğine işaret etti.
Ancak Asensio'nun takımla antrenmanlara ne zaman katılacağı veya resmî maçlarda ne zaman forma giyebileceği konusunda yeni bir tarih açıklanmadı.
SAHALARA DÖNMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Marco Asensio, operasyonun ardından yaptığı açıklamada sakatlık nedeniyle yaşadığı zorlu sürece değinmiş ve yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmak istediğini dile getirmişti.
Fenerbahçe taraftarına verdiği destek için teşekkür eden İspanyol futbolcu, çalışmalarına odaklandığını ifade etmişti.
18 Kasım'daki spor salonu paylaşımıyla rehabilitasyon sürecinden yeni görüntüler sunan Asensio'nun sahalara dönüş takvimi, sağlık ekibinin değerlendirmeleri doğrultusunda şekillenecek.