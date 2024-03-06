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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 11:40 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 11:40

Halkbank'tan 220 bin kadın girişimciye 3 yılda 58,5 milyar liralık finansman! Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hayata geçirdikleri Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 3 yılda 220 bin kadın girişimciye 58,5 milyar lira finansal destek sunduklarını belirterek, "Gururla ifade edebilirim ki; sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yaklaşık yüzde 50'sini tek başımıza finanse ediyoruz." dedi. Konuşmaların ardından ödüller, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından verildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışmasının ödül töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Arslan, 2021 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yola çıkarken "güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü kadınlardır" dediklerini anımsatarak, kadınların ekonomik hayata aktif biçimde katılmalarına destek olmayı, kadın girişimciliğini artırmayı ve ekosistemi yenilikçi fikirlerle destekleyerek ekonomiye canlılık katmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu doğrultuda 16 ayrı şehirde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenledikleri 21 farklı Üreten Kadınlar Buluşmalarıyla kendi işini kuran veya kurmak isteyen girişimci kadınlar ile bir araya geldiklerini dile getiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onları cesaretlendirdik ve motive ettik. Bu toplantılar kapsamında düzenlediğimiz panellerde, bölgelerin önde gelen kadın girişimcilerinin, kadın kooperatiflerinin ve kanaat önderlerinin ilham verici hikayelerini dinledik. Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile bugüne kadar (3 yılda), farklı meslek gruplarından 220 bin kadın girişimcimize 58,5 milyar lira finansal destek sunduk. Gururla ifade edebilirim ki; sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yaklaşık yüzde 50'sini tek başımıza finanse ediyoruz. Başarı hikayesine ortak olduğumuz kadın girişimci müşteri sayımızı da 2024 yıl sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

"DESTEKLEDİĞİMİZ KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN CİROSU ORTALAMA YÜZDE 66 ARTTI"

Genel Müdür Arslan, bugüne kadar kredi desteğinde bulundukları kadın girişimci müşterilerinin yıllık ortalama cirolarının yüzde 66, ihracat hacimlerinin yüzde 56 arttığını söyledi.

Kredi kullanımları sonrasında toplam 75 bin kişiye ilave istihdam sağlandığını dile getiren Arslan, şu bilgileri verdi:

"İmalattan sanayiye, eğitimden turizme, moda tasarımından yazılım geliştirmeye kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren kadınlarımızın, teknoloji ve ihracat alanında varlıklarını artırmaları için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını düşünüyoruz. Bu nedenle, bir yandan Tekno Girişimci Destek Kredisi ve Teknokent Destek Paketi ile teknoloji tabanlı kadın girişimcilerimize finansman sağlarken, diğer yandan da devreye aldığımız 'Büyüyen İhracatçı Kadın Destek Paketi' ile kadın girişimcilerimizin ihracat yapma konusundaki azimlerini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz."

"KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK KAPASİTELERİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, kadın girişimcilere yönelik Üreten Kadınlar Değişken Fonu'ndan ve master class eğitim programından bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün büyük bir umutla görüyoruz ki; hayallerini kararlılıkla inovasyona dönüştüren, tüm riskleri cesaretle aşan ve üreterek hayatın her alanına artı değer katan kadınlarımızla Türkiye'nin en büyük girişimcilik markasına imza attık. Bu çabalarımız küresel ölçekte de dikkat çekmiştir. Son 2 yılda ülkemize ve bankamıza kadın girişimciliği ve cinsiyet eşitliği konularında uluslararası alanda 10 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödül kazandırdık. Halkbank ailesi olarak girişimci olmak isteyen ve hali hazırda girişimci olan kadınların ekosistem içinde dayanışmasını pekiştirmek, girişimcilik beceri ve kapasitelerini nitelikli bir şekilde artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

KADIN GİRİŞİMCİLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Yarışmada; "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi"nde ödülü Bone Sante'den Nezihe Filiz Toker, "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi"nde ise Hsb Solutions'tan Hazan Günay layık görüldü.

"Kadın Kooperatifi Kategorisi"nde Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, "Sıfır Atık Kategorisi"nde Egglin'den Şükrüye Özbilen, "Yükselen Yıldız Kategorisi"nde ise K'ai&Vrosi'den Çiğdem Kacar Selimoğlu ödül aldı.

Çeşitli nakdi ödüllerin verildiği etkinlikte kategori birincileri bir yıl boyunca Halkbank'ın internet ve mobil şubelerinden yapacakları havale/EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirecek.

Öte yandan, şubat ayında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Alev Alatlı'nın anısını yaşatmak üzere "Alev Alatlı Özel Ödülü" de Alatlı'nın kızı Funda Alatlı'ya takdim edildi.

Ödüller, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından verildi.

Ödül törenine, Halkbank yöneticilerinin yanı sıra iş dünyasının önde gelen kadınları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da katıldı.

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