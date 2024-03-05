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Lig 3.'lüğü için Beşiktaş ile yarışan Trabzon deplasmanda Alanya'ya farklı kaybetti

Alanya, 8 ve 38’de Oğuz’un golleriyle iki farklı öne geçti. 73’te Efecan 3. darbeyi indirdi. Fırtına’nın tek golü 90+6’da Pepe’den geldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mart 2024 Güncelleme 05 Mart 2024, 06:59
Lig 3.’lüğü için Beşiktaş ile yarışan Trabzon deplasmanda Alanya’ya farklı kaybetti

Trabzonspor Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybetti. Ev sahibi ekip, 8. dakikada öne geçti. Balkovec'in ortasında, kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topu ceza sahası içerisinde iyi takip eden Oğuz Aydın'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0... 29'da Bardhi'nin yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi. 38'de Uğurcan ile Denswil arasındaki anlaşmazlık sonrası top Oğuz'un önünde kaldı. Genç yıldız, takımının ikinci golünü kaydetmeyi başardı: 2-0.

EFECAN ÇOK İYİ TAKİP ETTİ
48'de Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Trezeguet pasını Umut Güneş'e verdi. Umut'un gelişine vuruşu üstten auta çıktı. 73'te Novais bekletmeden ortasını yaptı. Ahmed Hassan'ın kafasını Uğurcan çıkardı. Atağın devamında Efecan topu ağlara gönderdi: 3-0. Kapanış golünü 90+6'da Pepe attı: 1-3. Fırtına'nın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

BU GOL ÇOK KONUŞULUR!
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, kale önündeki Stefano Denswil'e pas attı. Ancak Hollandalı savunmacı, topun kendisine geldiğini fark etmedi ve araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un ikinci golünü attı. Yaşanan bu pozisyon sonrası taraftalar Uğurcan ve Denswil'e yoğun tepki gösterdi. Bordo- Mavili taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarda, "Böyle bir gol halı sahada bile yenmez! Hem Uğurcan'ın hem de Denswil'in golde büyük hatası var" yorumlarında bulundu.

SKOR OLARAK KAYBETTİK!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Alanyaspor karşısında alınan yenilgi sonrası konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Çok iyi oynadığımız bir ilk yarıyı 2 farklı yenik kapattık. Yediğimiz ikinci gol olacak şey değil! Bu oyun içinde bunlar var. İkinci yarı itibarıyla bir gol bizi maça ortak yapacaktı. Rakip bizi çabuk top kaybedersek arkaya koşturacaktı. Oyun disiplininden kopmamak gerekiyordu. Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik" dedi.

Avcı, "Bir sezonda olmayacak her şey bir maçta başımıza geldi. Yapacak birşey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Kafamızı kaldıracağı ve Karagümrük maçına bakacağız. Alanyaspor'u ve teknik direktörü Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALANYA'DAN BİR İLK
Süper Lig'de Trabzonspor'u ilk kez üst üste 2 iç saha maçında mağlup eden Alanyaspor, bu galibiyetlerde toplam 8 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

PEPE SAHNE ALDI
Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Trabzonspor'un Fildişili yıldızı Nicolas Pepe, Süper Lig'deki 3. golünü attı. Daha önce Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarında fileleri havalandırmayı başaran Pepe, Alanyaspor maçını da boş geçmedi.

KALESİNİ BU KEZ KORUYAMADI
Trabzonspor, 3 hafta sonra kalesinde gol gördü. Hatay, Pendik ve Adana Demirspor maçlarında kalesini kapatan Fırtına dün gollere engel olamadı.

İLK YARIDA REKOR KIRDI
Bu sezon Süper Lig'de en yüksek isabetli pas sayısına ulaştığı ilk yarıyı Alanya karşısında oynayan Trabzon (282), bu dönemde deplasmanda en fazla şut çektiği (13) ve orta yaptığı (16) ilk devreyi 2-0 geride bitirdi. Fırtına bu istatistiklere rağmen devreyi yenik kapattı.

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