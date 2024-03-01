PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İtalyan medyasından çok çarpıcı bir iddia geldi: Napoli Sebastian Szymanski için kapıyı çalacak!

Napoli’nin orta sahası Piotr Zielinski İnter ile anlaştı. İtalyan medyasına göre; Napoli’li kurmaylar bu futbolcunun yerine ilk aday olarak Sebastian Szymanski’yi düşünüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Mart 2024 Güncelleme 01 Mart 2024, 07:02
İtalyan medyasından çok çarpıcı bir iddia geldi: Napoli Sebastian Szymanski için kapıyı çalacak!

İtalyan basınında Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Napoli'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin Inter ile anlaşmasının ardından İtalyan kulübü bu futbolcunun yerine 2 aday belirledi. Bu oyunculardan ilki Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski.. Diğeri ise Atalanta'da forma giyen Holl andalı futbolcu Teun Koopmeners.

SZYMANSKI LİSTENİN BAŞINDA
Yapılan yorumlarda Szymanski'nin Napoli için daha gerçekçi bir hedef konumunda. olduğu da ifade edildi. Szymanski için Avrupa'nın başka önemli kulüplerinin ilgilendiği de biliniyor. Fenerbahçe yönetimi ise Szymanski ile ilgili transfer spekülasyonlarının sezon tamamlanana kadar yapılmasını istemiyor. Bu konuda Polonyalı futbolcunun menajeri de uyarıldı. Sezon bitiminde ise Fenerbahçe'nin önünde ciddi tekliflerin olması kaçınılmaz gibi.

İtalyan basını Fenerbahçeli Szymanski'nin Napoli için ideal bir aday olduğunu yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlamış durumda
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda
ABD Senatosu, Türkiye’ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarıyı reddetti
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
Emekliye 2500 TL destek | Cumhur’un İBB başkan adayı Murat Kurum müjdeleri peş peşe verdi: Öğrenciye %40, İSPARK’a %25 indirim...
SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’te büyüdü | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama | OECD ve G-20’ye damga
Galatasaray ZTK’da Fatih Karagümrük’e elendi
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
Esra Erol’da eşini yüzündeki kılları yüzünden terk etmişti | Büyük aşkta mutlu son: El ele tutuşup stüdyodan ayrıldılar
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’den yardım konvoylarına ateş! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan eşi dostu beslemeye devam | Özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu’na vekil aracı! Trafik cezası bahanesi...
Son dakika: Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na ’kopya’ yanıtı: İstanbul’da kopya çekilecek bir iş yok
SON DAKİKA