Galatasaray’a 2.Tete mi geliyor? Hollandalı sağ bek Kenny Tete kulübün gündeminde!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier'in yerine daha etkili bir oyuncu baktığı ve bu doğrultuda Fulham'ın Hollandalı sağ beki Kenny Tete'yi gündemine aldığı öğrenildi.

SEZON SONU TEKLİF YAPILABİLİR

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenilen Aslan'ın sezon sonu tecrübeli oyuncu için hamle yapmayı planladığı gelen haberler arasında. Bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 1042 dakika sahada kalan Hollandalı sağ bek söz konusu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Fulham'ın 1 yıl daha kontratını uzatma hakkına sahip olduğu futbolcunun İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Sol bekte de görev yapabilen Tete, Hollanda formasını da 14 kez sırtına geçirdi.

28 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan kontratı sezon sonu bitecek. Fulham kontratı 1 yıl daha uzatma opsiyonunu elinde bulunduruyor.