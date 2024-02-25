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Semih'e çifte kanca: Rennes ve Leipzig Beşiktaş'ın genç yıldızını çok yakından takip ediyor

İki takımın görevlendirdiği scout ekiplerinin genç golcüyü İstanbulspor maçında izleyeceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Şubat 2024 Güncelleme 25 Şubat 2024, 07:01
Semih’e çifte kanca: Rennes ve Leipzig Beşiktaş’ın genç yıldızını çok yakından takip ediyor

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan çok sayıda kulübün takip ettiği 18 yaşındaki futbolcu için Fransız kulübü Rennes ve Alman ekibi Leipzig'in görevlendirdiği scout ekiplerinin genç yıldızı bugün oynanacak İstanbulspor maçında canlı izleyeceği öğrenildi.

Yıldız futbolcuyu takip edecek scout ekiplerinin maç sonrası oyuncuyla ilgili raporunu kulüplere sunacağı ifade edildi. Semih'in göstereceği performansa göre sezon sonunda iki kulübün de Kartal'ın kapısı çalabilme ihtimalinin bulunduğu da gelen haberler arasında.

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Semih'in gelen teklifleri önemsemediği ve Beşiktaş'ta mutlu olduğu da gelen bilgiler arasında.

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