Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor! Italiano 11'i belirledi

Vincenzo Italiano

SİYAH-BEYAZLILAR ÜÇ MAÇTIR GOL YEMİYOR Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, sezonun ilk üç resmi maçında da kalesini gole kapattı.



Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçerken, Hradec Kralove karşısında da sahadan 1-0 galip ayrıldı. Savunmada Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun performansları öne çıkarken, kaleci Alexander Nübel de yaptığı kurtarışlarla takımının gol yemeden yoluna devam etmesine katkı sağladı.

Beşiktaş

TURUN FORMÜLÜ BELLİ Beşiktaş, rövanşta alacağı her galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak.



Hradec Kralove'un tek farklı galibiyetleri karşılaşmayı uzatmalara taşıyacak.



Çekya temsilcisinin iki veya daha farklı galibiyet alması halinde ise turu geçen taraf Hradec Kralove olacak.

Beşiktaş

TUR GELİRSE RAKİP KAUNO ZALGIRIS Beşiktaş'ın Hradec Kralove'u elemesi halinde play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak.



Litvanya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e karşı oynadığı iki maçı da kaybederek organizasyona veda etti.



Kauno Zalgiris, ilk karşılaşmada 5-0, rövanşta ise 2-1 mağlup oldu.