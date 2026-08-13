Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor! Italiano 11'i belirledi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta tur bileti için sahaya çıkacak. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano, sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u konuk edecek.
Siyah-beyazlılar, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajını kullanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve S Sport ile TV 100 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇA İSVİÇRELİ DÜDÜK
Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çalacak.
Schnyder'in yardımcılıklarını ise İsviçreli ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak.
BEŞİKTAŞ'IN TEK EKSİĞİ OUATTARA
Beşiktaş'ta rövanş öncesinde tek eksik Kassoum Ouattara olacak.
İlk maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
SİYAH-BEYAZLILAR ÜÇ MAÇTIR GOL YEMİYOR
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, sezonun ilk üç resmi maçında da kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçerken, Hradec Kralove karşısında da sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Savunmada Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun performansları öne çıkarken, kaleci Alexander Nübel de yaptığı kurtarışlarla takımının gol yemeden yoluna devam etmesine katkı sağladı.
TURUN FORMÜLÜ BELLİ
Beşiktaş, rövanşta alacağı her galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak.
Hradec Kralove'un tek farklı galibiyetleri karşılaşmayı uzatmalara taşıyacak.
Çekya temsilcisinin iki veya daha farklı galibiyet alması halinde ise turu geçen taraf Hradec Kralove olacak.
TUR GELİRSE RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'u elemesi halinde play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak.
Litvanya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e karşı oynadığı iki maçı da kaybederek organizasyona veda etti.
Kauno Zalgiris, ilk karşılaşmada 5-0, rövanşta ise 2-1 mağlup oldu.
ELENMESİ HALİNDE PANATHINAIKOS
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'a elenmesi durumunda Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Siyah-beyazlıların bu senaryodaki rakibi Panathinaikos olacak. Yunanistan temsilcisi, Konferans Ligi 3. eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek play-off aşamasına yükseldi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik