Dijital medyada YouTube kazığı: Para kazanma şartları iyice zorlaştırıldı! 60 milyar dolar gelirle hayal satışı
Dijital platformların özgün içerik üreticilerine yönelik kısıtlamalarına YouTube da katıldı. Sabah yazarı Mevlüt Tezel’in aktardığı verilere göre, platform 12 ayda 8 bin saat izlenme ve 90 günde 20 milyon Shorts görüntülenmesi şartı getiriyor. Ayda 10 bin dolar kazananların oranının yüzde 1 ile yüzde 3 arasında kalıyor. Gençlerin hayallerinin sömürüldüğü düzende aslan payını Youtube’un kendisi alıyor. Milyonlarca gencin zengin olma hayali platformun sömürü çarkları arasında eziliyor.
Google değişen algoritmasıyla milli medyaya darbe vuruyor, sosyal medya platformları muhalif ve karanlık şebekeleri sürekli öne çıkarıyor derken özgün içerik üreticilerini mağdur etme kervanına Youtube da katıldı.
Google'ın sahibi olduğu Amerikan sosyal medya ve çevrimiçi video paylaşım platformu Youtube, reklam ve Premium gelirlerinden pay almak için gereken izlenme kriterlerini iki katına çıkarma kararı aldı.
Youtube'un aldığı karar doğrultusunda 1 Şubat 2027'den itibaren geçerli olacak yeni şartlar kapsamında, yayıncıların son 12 ayda 8 bin saat izlenme süresine ulaşması ya da 90 günde 20 milyon Shorts görüntülenmesi alması zorunlu kılındı.
Platformda zaten zor ve adaletsiz olan para kazanma sürecinin yeni kararla birlikte tamamen imkansız boyuta ulaşacağı yorumları yapıldı.
KAYMAĞI YÜZDE 3'LÜK KESİM YİYOR
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, YouTube'un içerik üreticilerini mağdur eden yeni gelir modelini köşesine taşıdı.
"Ortada sömürü düzeni var" diyen Mevlüt Tezel, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 67 milyon kişinin Youtube için içerik üretirken bunların yaklaşık 40 milyonunun ayda yalnızca 0 ila 100 dolar gibi düşük gelir elde ettiğine vurgu yaptı.
Ayda 10 bin dolar ve üzerinde gelir elde edebilen şanslı azınlığın oranının sadece yüzde 1 ile yüzde 3 arasında kaldığının altını çizdi.
Tezel, dünya genelinde ayda 10 bin dolar kazanabilen üretici sayısının yalnızca 0,7 ila 2 milyon kişi arasında sıkıştığı kaydetti.
Bunun yanı sıra Youtube, 2025 yılında toplam 60 milyar doların üzerinde geliri kasasına koydu.
YOUTUBE HAYALHANEYE DÖNDÜ
Mevlüt Tezel'in Sabah Günaydın'daki "Youtube hayal satıyor" başlıklı yazısı şöyle:
YouTube, içerik üreticilerinin reklam ve Premium gelirlerinden pay alabilmesi için gereken izlenme kriterlerini iki katına çıkarıyor:
■ 12 ayda 8 bin saat izlenme.
■ 90 günde 20 milyon Shorts görüntülenmesi.
Yeni şartlar 1 Şubat 2027'den itibaren uygulanacak.
Yani YouTube'da içerik üretip para kazanmak zordu. Seneye daha da zor olacak.
Çevremde sosyal medya içeriği üretip para kazanacağını düşünen birçok genç görüyorum ve onlar adına üzülüyorum.
2025 yılında dünya genelinde 67 milyon kişinin YouTube için içerik ürettiği tahmin ediliyor.
Bu kişilerin yaklaşık yüzde 50-60'ı (33-40 milyon arasında kişinin) yılda aylık 0-100 dolar arasında kazandığı tahmin ediliyor.
Ayda 10 bin dolar ve üstünde kazananların oranı ise sadece yüzde 1 ila yüzde 3 arasında olduğu tahmin ediliyor.
YouTube, "winnertakes-most" (kazanan, gelirin büyük kısmını alır" sistemini uyguluyor.
Aslında ortada büyük bir sömürü düzeni var.
YouTube'dan ayda 10 bin dolar kazanan içerik üreticilerinin sayısının sadece 0,7 ile 2 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.
Özetle sadece içerik üretip YouTube'dan geçinebilecek kadar para kazanma olasılığı çok düşük.
Gençlerin hayallerini sömüren, onların hazırladığı içeriklere komik paralar ödeyen YouTube'un 2025 toplam geliri 60 milyar doların üzerine çıktı.
Geriye tek bir seçenek kalıyor, o da; yıllarca büyük emek harcayıp takipçi sayısını belli bir seviyeye çıkarıp, çok izlenir videolar yükledikten sonra kendiniz reklamınızı kendiniz bulmanız!
Orada da sosyal medya ajansları devreye giriyor, reklam buluyorlar ama kazancın büyük kısmını alıyorlar.
Tablo böyleyken her gün birçok genç içerik üreticisi olma hayaline kapılıyor.
Başta bir heves videolar üretiyorlar ama sonrasında milyonluk izlenmeye sahip videolardan çok az para kazandıklarını görüp bu sevdadan vazgeçiyorlar.
Özetle YouTube sadece küçük bir azınlığa iyi para kazandırıyor. Bu küçük mutlu azınlığı da milyonlarca gence örnek gösterip, hayal satıyor!