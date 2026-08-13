Dijital medyada YouTube kazığı: Para kazanma şartları iyice zorlaştırıldı! 60 milyar dolar gelirle hayal satışı

Ayda 10 bin dolar ve üstünde kazananların oranı ise sadece yüzde 1 ila yüzde 3 arasında olduğu tahmin ediliyor.

YouTube, "winnertakes-most" (kazanan, gelirin büyük kısmını alır" sistemini uyguluyor.

Aslında ortada büyük bir sömürü düzeni var.

YouTube'dan ayda 10 bin dolar kazanan içerik üreticilerinin sayısının sadece 0,7 ile 2 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Özetle sadece içerik üretip YouTube'dan geçinebilecek kadar para kazanma olasılığı çok düşük.

Gençlerin hayallerini sömüren, onların hazırladığı içeriklere komik paralar ödeyen YouTube'un 2025 toplam geliri 60 milyar doların üzerine çıktı.

Geriye tek bir seçenek kalıyor, o da; yıllarca büyük emek harcayıp takipçi sayısını belli bir seviyeye çıkarıp, çok izlenir videolar yükledikten sonra kendiniz reklamınızı kendiniz bulmanız!

Orada da sosyal medya ajansları devreye giriyor, reklam buluyorlar ama kazancın büyük kısmını alıyorlar.

Tablo böyleyken her gün birçok genç içerik üreticisi olma hayaline kapılıyor.

Başta bir heves videolar üretiyorlar ama sonrasında milyonluk izlenmeye sahip videolardan çok az para kazandıklarını görüp bu sevdadan vazgeçiyorlar.

Özetle YouTube sadece küçük bir azınlığa iyi para kazandırıyor. Bu küçük mutlu azınlığı da milyonlarca gence örnek gösterip, hayal satıyor!