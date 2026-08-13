MSB'den Çerçeve Yasa açıklaması: "Gerekli çalışmalara başlanmıştır"
Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında TBMM'de 467 oyla kabul edilen Çerçeve Yasa'ya ilişkin, "Bakanlığımızca, Kanun’un 8’inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır." açıklamasında bulundu. Mekke Anlaşması'na ilişkin yapılan değerlendirmede ise, "MSB, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmadığını, uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti." denildi.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türkiye'nin savunma ve güvenlik gündemindeki gelişmeleri açıkladı. Toplantıda terörle mücadele, hudut güvenliği, bölgesel gelişmeler, eğitim ve tatbikatlar ile savunma sanayisine ilişkin bilgiler paylaşıldı.MSB'den Çerçeve Yasa ve düşen F-16 açıklaması
MSB'DEN ÇERÇEVE YASA AÇIKLAMASI: GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR
MSB'den Çerçeve Yasa'ya ilişkin yapılan açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar; terörün ülkemizin gündeminden tamamen ve kalıcı olarak çıkarılması, milletimizin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihî öneme sahiptir. Bugün gelinen aşamada en büyük pay; vatan uğruna fedakârlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine aittir. Bakanlığımızca, Kanun'un 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın öne çıkan başlıklarından biri, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması oldu. MSB, anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir ülkeyi ortak düşman veya hasım olarak tanımlamadığını bildirdi.
Bakanlık ayrıca Kızıldeniz'deki deniz güvenliği için yürütülen çalışmaları ve Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kırıma uğrayan F-16'ya ilişkin son durumu açıkladı.
ÜÇ ÜLKE ARASINDA YENİ SAVUNMA MEKANİZMASI
MSB'nin verdiği bilgilere göre Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki mevcut ilişkilerin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyor.
Anlaşmayla bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlanması, askerî iş birliğinin geliştirilmesi ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları/Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik siyasi ve askerî mekanizmaların kurulması öngörülüyor.
Askerî iş birliğinin ise aşamalı biçimde geliştirilmesi planlanıyor. İlk aşamada komuta yeri ve arazi tatbikatlarının yapılması, daha sonraki süreçte kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin yer aldığı müşterek tatbikatlara geçilmesi hedefleniyor.
Tatbikatlarla muhtemel krizler öncesindeki ihtiyaç ve eksikliklerin belirlenmesi, edinilen tecrübenin eğitim, doktrin ve planlama süreçlerine aktarılması amaçlanıyor.
İNSANSIZ SİSTEMLER VE YAPAY ZEKÂ DA KAPSAMDA
Anlaşmanın bir başka ayağını savunma sanayii oluşturuyor. Bu alandaki iş birliğinin yalnızca ürün ve sistem tedarikiyle sınırlı tutulmaması; ortak geliştirme ve üretim, teknoloji iş birliği, bakım ve lojistik desteği de kapsaması hedefleniyor.
İnsansız ve otonom sistemler, elektronik harp ile yapay zekâ destekli kabiliyetler öncelikli iş birliği alanları arasında bulunuyor.
NATO'YA RAKİP DEĞİL
MSB, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmadığını, uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti.
Mekanizmanın olgunlaşmasının ardından gerekli mutabakatın sağlanması durumunda diğer ülkelerin katılımının da değerlendirilebileceği bildirildi.
KIZILDENİZ İÇİN ÇOK ULUSLU DENİZ SAVUNMA KOALİSYONU
Bakanlık, Babülmendep Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanmasına yönelik yürütülen girişim hakkında da bilgi verdi.
Suudi Arabistan'ın daveti üzerine "Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu" kurulması amacıyla 28 Temmuz 2026'da Riyad'da teknik düzeyde, 30 Temmuz'da ise Genelkurmay Başkanları seviyesinde toplantı gerçekleştirildiği açıklandı.
Koordinasyon amacıyla 12-13 Ağustos'ta Cidde'de düzenlenen toplantıya Türkiye'nin de katıldığı belirtildi. Körfez bölgesindeki gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi için Suudi Arabistan makamlarıyla çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
YALOVA'DA F-16 KIRIMA UĞRADI
MSB'nin açıklamasında 12 Ağustos'ta Yalova'daki 18'inci Ana Üs Komutanlığında meydana gelen uçak kazasına ilişkin bilgi de yer aldı.
2026 yılı Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 kırıma uğradı.
Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kazanın nedeninin detaylı incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 13 Ağustos'ta NATO kapsamında Romanya hava sahasında gerçekleştirilen Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine de 2 F-16, bir Havadan İhbar ve Kontrol uçağı ile bir tanker uçağıyla katılıyor.
17-21 Ağustos'ta ise Açık Semalar Anlaşması kapsamında Türk nakliye uçağı tarafından Gürcistan hava sahasında gözlem uçuşu gerçekleştirilecek.
HUDUTTA 499 KİŞİ YAKALANDI
Hudut güvenliğine ilişkin son bir haftanın verileri de paylaşıldı. Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, biri terör örgütü mensubu olmak üzere 499 kişi yakalandı. 716 kişinin ise hududu geçmesi engellendi.
1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçiş girişimi sırasında yakalananların sayısı 7 bin 942'ye, geçişi engellenenlerin sayısı ise 45 bin 518'e ulaştı.
Van, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 304 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında ise barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Bakanlık, hudut karakolları ve üs bölgelerinde birlik veya personel azaltılmasının söz konusu olmadığını da bildirdi.
SOMALİ ASKERLERİNE KOMANDO EĞİTİMİ
Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitim faaliyetlerine ilişkin rakamlar da açıklandı.
Manisa'da 11 Mayıs-7 Ağustos tarihleri arasında eğitim alan 1.521 Somali Silahlı Kuvvetleri personeli "Komando Temel Eğitimi"ni tamamladı. Mezuniyet töreni 7 Ağustos'ta Kara Kuvvetleri Komutanı ile Somali Kara Kuvvetleri Komutanının katılımıyla gerçekleştirildi.
Personelin ülkelerine intikali 10 Ağustos'ta başladı ve sürecin 4 Eylül'e kadar tamamlanması planlanıyor.
Bir sonraki eğitim grubunda ise 1.523 Somali Silahlı Kuvvetleri personeline 17 Ağustos-9 Kasım tarihleri arasında eğitim verilmesi planlanıyor.
Savunma sanayii faaliyetleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda dikine iniş kalkış yapabilen Kamikaze İnsansız Hava Aracı sistemleri ile 5,56 milimetre Hafif Makineli Tüfeğin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı da açıklandı.
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