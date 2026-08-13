Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türkiye'nin savunma ve güvenlik gündemindeki gelişmeleri açıkladı. Toplantıda terörle mücadele, hudut güvenliği, bölgesel gelişmeler, eğitim ve tatbikatlar ile savunma sanayisine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

MSB'den Çerçeve Yasa ve düşen F-16 açıklaması

MSB'DEN ÇERÇEVE YASA AÇIKLAMASI: GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR



MSB'den Çerçeve Yasa'ya ilişkin yapılan açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar; terörün ülkemizin gündeminden tamamen ve kalıcı olarak çıkarılması, milletimizin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihî öneme sahiptir. Bugün gelinen aşamada en büyük pay; vatan uğruna fedakârlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine aittir. Bakanlığımızca, Kanun'un 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın öne çıkan başlıklarından biri, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması oldu. MSB, anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir ülkeyi ortak düşman veya hasım olarak tanımlamadığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca Kızıldeniz'deki deniz güvenliği için yürütülen çalışmaları ve Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kırıma uğrayan F-16'ya ilişkin son durumu açıkladı.