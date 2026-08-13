Mekke Paktı sonrası Libya'da İsrail'e kitabın ortasından mesaj! Şifre: "Aidun"
Türkiye, Mekke Paktı sonrası Libya'ya çıkarma yaptı. Trablus'ta Dibeybe, Bingazi'de Hafter'le bölgenin geleceği ve Doğu Akdeniz odaklı temaslar kuruldu. Trablus'taki bir fotoğraf karesi ise ses getirdi. Türkiye-Libya görüşmeleri sırasında kayda geçen fotoğrafta Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın anahtarının olduğu bir plaket yer aldı. İsrailsiz Filistin haritası ve "Aidun" (Geri dönecekler) ifadesi dikkat çekti. Böylelikle Mekke Paktı sonrası İsrail'e kitabın ortasından bir mesaj verilmiş oldu.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, siyonist-emperyalist tehdide karşı Mekke Paktı'na imza attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm İslam ülkelerini "kardeş" sıfatıyla ittifaka davet ederken, Hariciye'den zamanlaması manidar Libya ve Mısır adımı geldi.
TRABLUS VE BİNGAZİ ARASINDA ANKARA KÖPRÜSÜ
İlk durak olan Libya'da hem Trablus hem de Bingazi cephesiyle temas kuruldu.
Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala gibi isimlerle görüşme yapıldı.
Doğu ve Batı olarak ayrılan Libya'nın tekrar birleşmesi için diplomatik müzakere zemini arandı.
MESAJI KİTABIN ORTASINDAN VERDİLER: "İSRAİLSİZ FİLİSTİN"
Dibeybe ile olan ikili görüşme sonrası öyle bir kare kayda geçti ki, günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Ankara ve Trablus, mesajı kitabın ortasından verdi.
Fotoğraf karesinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın anahtarının olduğu bir plaket yer aldı. Anahtarın solunda ise İsrail'in olmadığı bir Filistin haritası vardı. Plaketin üzerinde Arapça "Aidun" yani "Geri dönecek olanlar, geri dönenler" anlamına gelen bir ibarenin yazılı olması dikkat çekti.
Böylelikle İsrail'e ne Kudüs'ten, ne Mescid-i Aksa'dan ne de Filistin'den vazgeçilmeyeceğinin mesajı verildi.
Siyonist yapının bölgeyi kan gölüne çevirmeyi hedefleyen Arz-ı Mev'ud emellerine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
HAFTER'LE TEMAS: LİBYA YENİDEN BÜTÜNLEŞMELİ
Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih gibi isimlerle yapılan görüşmede ise Türkiye'nin Libya'nın hem doğusu hem de batısı ile eşit ilişki içinde olduğu vurgulandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusunda ve batısındaki liderlerin, ülkenin bütünleşmesi durumunda ortaya çıkacak güç potansiyeli ve refahın farkında olduğunu vurguladı.
Fidan, "Bunların hepsi Bingazi'de kilit aktörler ve onların da Libya'nın bütünleşmesine, birleşmesine verdiği büyük bir destek var. Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini değerini daha çok artırıyor." dedi.
Bakan Fidan, Libya temaslarının ardından Mısır'a geçti.
Ankara'nın Mekke Anlaşması sonrası bölgedeki Müslüman ülkelerle artan diplomasi trafiği büyük ilgiyle takip ediliyor.