Mekke Paktı sonrası Libya'da İsrail'e kitabın ortasından mesaj! Şifre: "Aidun"

HAFTER'LE TEMAS: LİBYA YENİDEN BÜTÜNLEŞMELİ Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih gibi isimlerle yapılan görüşmede ise Türkiye'nin Libya'nın hem doğusu hem de batısı ile eşit ilişki içinde olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusunda ve batısındaki liderlerin, ülkenin bütünleşmesi durumunda ortaya çıkacak güç potansiyeli ve refahın farkında olduğunu vurguladı.





Fidan, "Bunların hepsi Bingazi'de kilit aktörler ve onların da Libya'nın bütünleşmesine, birleşmesine verdiği büyük bir destek var. Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini değerini daha çok artırıyor." dedi.