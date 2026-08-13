TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Raşid el-Gannuşi açıklaması: "Sağlığına kavuşması ve özgür bırakılması en büyük temennimizdir"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin sağlık ekibinin talebiyle açlık ve ilaç grevine son verdiğini bildirdi. Kurtulmuş, Gannuşi'ye gerekli tıbbi desteğin sağlanması ve özgür bırakılması temennisini dile getirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kurtulmuş, Gannuşi'nin sağlık durumunu takip eden ekibin talebi üzerine açlık ve ilaç grevine son verdiğini bildirdi.
Gannuşi'nin ileri yaşı ve mevcut sağlık sorunlarına işaret eden Kurtulmuş, içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
"GELİŞMELERİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"
Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Tunus'ta tutuklu bulunan, barış, demokrasi ve dayanışma mücadelesinin sembol isimlerinden, Nahda Hareketi'nin lideri ve Meclis eski başkanı Raşid el-Gannuşi'nin durumuna ilişkin gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz.
Sayın Gannuşi, sağlık durumunu takip eden ekibin talebi üzerine açlık ve ilaç grevine son verdi. İleri yaşı ve mevcut sağlık sorunları dikkate alındığında, Gannuşi'nin içinde bulunduğu durumun ciddiyeti göz ardı edilmemelidir.
Hayatını Tunus halkının geleceğine, özgürlüğe, adalete ve demokrasiye adayan Gannuşi, baskılara, sürgüne ve hapis cezalarına rağmen inandığı değerlerden ve demokratik mücadelesinden taviz vermedi.
Geçiş sürecindeki demokratik tavrı, güçlü entelektüel birikimi ve fikirleriyle Tunus'ta ve uluslararası kamuoyunda geniş bir takdir kazandı.
Türkiye ve Tunus halkları arasındaki köklü kardeşlik bağlarının bir gereği olarak, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum.
Kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir.
NE OLMUŞTU?
Nahda Hareketi lideri ve Tunus eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 17 Nisan 2023'te "devlet güvenliğine karşı kışkırtma" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında açılan farklı davalarda çeşitli hapis cezaları verilen Gannuşi, suçlamaların siyasi olduğunu belirterek tüm iddiaları reddetti.
Savunma heyetinin açıklamasına göre, 85 yaşındaki Gannuşi 29 Temmuz'da hastaneye sevk edildi ve bu tarihten itibaren "tam tecrit" altında tutuldu. Avukatları ve ailesinin kendisini ziyaret etmesine ya da sağlık durumu hakkında bilgi almasına izin verilmediğini belirten heyet, Gannuşi'nin bu durumu protesto etmek amacıyla 6 Ağustos'ta açlık ve ilaç grevine başladığını duyurdu.
Cezaevi yönetiminin avukatlarına verdiği bilgiye göre Gannuşi, hastanedeki sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine açlık ve ilaç grevini sonlandırdı. Savunma heyeti ise Gannuşi üzerindeki tecridin kaldırılmasını, ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesini ve gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanmasını talep etti.
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