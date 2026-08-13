Podyumdan Beyaz Saray kürsüsüne! Trump güzel sözcü arıyor: Karoline Leavitt'in yerine dikkat çeken 3 isim
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in görevinden ayrılacağını açıklamasıyla gözler yerini alacak olası isimlere çevrildi. "İnsan yazıcı" lakaplı Natalie Harp’ten eski güzellik kraliçesi Anna Kelly’ye ve her anını kayda alan Margo Martin’e kadar Trump’ın yakın çevresindeki muhtemel halefler ABD gündemine oturdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ay sonunda görevi bırakacağını duyurdu. Leavitt'in ayrılacağını açıklamasının ardından yerine kimin geçeceği ABD'de gündem oldu.
Trump Leavitt'in ayrılışını Truth Social üzerinden duyurdu, çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için görevinden ayrıldığını söyledi. Leavitt ise duygusal bir konuşma yaparak ailesiyle ilgilenmek istediğini belirtti.
LEAVITT GÖREVDEN AYRILIYOR
Trump'ın açıklamasına göre Leavitt, yönetimi tamamen terk etmeyecek, bunun yerine dışarıdan danışmanlık görevi üstlenecek. Trump "Karoline artık en önemli dış danışmanlarımdan biri ve tarihe meydan okumak, ara seçimleri kesin bir zaferle kazanmak için çalışırken Cumhuriyetçi Parti içindeki etkili bir ses olacak." dedi.
3 İSİM GÜNDEMDE
28 yaşındaki Leavitt'in ağustos sonunda görevden ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte Trump'ın onun yerine kimi getirebileceği konusunda sorular ortaya çıkmaya başladı.
İLK İSİM GÜZELLİK KRALİÇESİ
İngiliz The Sun'ın belirttiğine göre potansiyel adaylardan biri, şu anda Leavitt'in emrinde çalışarak kamuoyunu Trump yönetiminden gelen son gelişmeler hakkında bilgilendiren Anna Kelly.
Auburn Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden lisans derecesine sahip olan Kelly, yüksek lisansını ise George Washington Üniversitesi'nde Siyasal Yönetim alanında tamamladı.
Kelly, George Washington Üniversitesi'ndeki eğitimi sırasında, Kasım 2019'dan Kasım 2020'ye kadar Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin Wisconsin iletişim direktörü olarak görev yaptı.
Anna Kelly'nin siyasi kariyerinden önce güzellik yarışmalarına katıldığı ve dereceler aldığı biliniyor.
DOĞUM YAPTIĞINDA LEAVITT'IN YERİNE GEÇMİŞTİ
Cumhuriyetçi Parti içinde kademe kademe yükselen Kelly, nihayetinde Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasında da yer aldı.
29 yaşındaki Kelly, Leavitt'in nisan ayı sonlarında doğum iznine ayrıldığı dönemde yönetime destek olmak için öne çıkan üç danışmandan biriydi.
İKİ NUMARA NATALIE HARP
Kelly, Margo Martin ve Natalie Harp, Trump'a mayıs ayındaki yüksek riskli Çin zirvesi sırasında eşlik ettiler.
TRUMP'IN "İNSAN YAZICISI"
Alex Isenstadt'ın Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power (Rövanş: Trump'ın İktidara Dönüşünün İç Yüzü) kitabına göre 35 yaşındaki Natalie Harp, şu anda Trump'ın üst düzey yöneticilik asistanı olarak görev yapıyor. Yanında kablosuz bir yazıcı taşıyarak başkana hareket halindeyken haber metinlerini basıp verdiği için de "insan yazıcı" lakabını aldı.
TRUTH SOCIAL PAYLAŞIMLARINI O YAPIYOR
Yöneticilik asistanlığı görevine Ocak 2025'te başlayan Harp, bundan önce ise 2022 yılında Trump'ın iletişim ekibinin bir üyesiydi.
Kaliforniya doğumlu olan Harp'ın, aynı zamanda kemik kanserini atlatmış eski bir televizyon sunucusu olduğu belirtiliyor. The Wall Street Journal'a göre, Trump'ın Truth Social paylaşımlarının çoğunun arkasındaki isim olduğu düşünülüyor.
KELLY TRUMP'I ÖVEN PAYLAŞIMLARI BULUYOR HARP TRUMP'IN HESABINDAN PAYLAŞIYOR
Kelly hayranların ve müttefiklerin Trump'ı öven, Demokratları kınayan ya da başkanın rakiplerini aşağılayan sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntülerini derleyerek Trump'ın incelemesine sunuyor.
Trump, fiziki olarak basılmış taslaklar üzerinden bu içerikleri onayladıktan sonra Harp, günün her saatinde, hafta sonlarında ve resmi tatillerde Trump'ın Truth Social hesabına giriş yaparak bunları paylaşıyor.
Beyaz Saray yetkilileri The Wall Street Journal'a, Trump'ın da platformda bizzat mesaj paylaştığını belirtti.
MARTIN HER AN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR
Margo Martin ise Trump'ın iletişim danışmanı ve özel asistanı olarak görev yapıyor.
Washington Post'a göre Martin, Trump'ın sosyal medya sayfalarını yöneten ve iPhone kamerasıyla Trump'ın anlarını yakalamak için sürekli onun yanında yer alan isim.
Oklahoma doğumlu olan Martin, daha önce Trump'ın ilk dönemi sırasında basın asistanı olarak görev yapmıştı. Trump Ocak 2021'de görevden ayrıldıktan sonra da onunla birlikte çalışmaya devam etti.
Leavitt daha önce Martin'i överek, onun "başkanın güvenine sahip" seçkin bir grubun parçası olduğunu söylemiş ve "O, başkanın günlük rutininin iç işleyişini gerçekten görebiliyor ve bunu Amerikan kamuoyuyla paylaşabiliyor." şeklinde konuşmuştu.
MUHTEMEL HALEFLER
Öne çıkan diğer muhtemel halefler arasında ise Trump'ın uzun süredir danışmanlığını yapan ve Beyaz Saray İletişim Direktörü olan Steven Cheung, mevcut asistan ve bölgesel basın sekreteri Liz Hudson, basın sekreteri yardımcısı Kush Desai ve Beyaz Saray'ın asli basın sekreteri yardımcısı Harrison Field yer alıyor.
Cheung, Trump'a verdiği destekte son derece saldırgan, sert ve kavgacı bir üsluba sahip olmasıyla biliniyor. Sosyal medyada Trump'ın siyasi düşmanlarıyla sık sık karşı karşıya geliyor.
Trump'ın 2024 başkanlık kampanyası sırasında baş iletişim direktörü olarak görev yapmıştı.
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