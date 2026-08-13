Trump Leavitt'in ayrılışını Truth Social üzerinden duyurdu, çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için görevinden ayrıldığını söyledi. Leavitt ise duygusal bir konuşma yaparak ailesiyle ilgilenmek istediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ay sonunda görevi bırakacağını duyurdu. Leavitt'in ayrılacağını açıklamasının ardından yerine kimin geçeceği ABD'de gündem oldu.

Karoline Leavitt görevden ayrılıyor. Fotoğraflar: Takvim, Reuters, AFP

LEAVITT GÖREVDEN AYRILIYOR

Trump'ın açıklamasına göre Leavitt, yönetimi tamamen terk etmeyecek, bunun yerine dışarıdan danışmanlık görevi üstlenecek. Trump "Karoline artık en önemli dış danışmanlarımdan biri ve tarihe meydan okumak, ara seçimleri kesin bir zaferle kazanmak için çalışırken Cumhuriyetçi Parti içindeki etkili bir ses olacak." dedi.

3 İSİM GÜNDEMDE

28 yaşındaki Leavitt'in ağustos sonunda görevden ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte Trump'ın onun yerine kimi getirebileceği konusunda sorular ortaya çıkmaya başladı.