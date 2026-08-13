ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Washington'a giderken gizlice uçağını değiştirmesinin arkasında İsrail'den gelen bir istihbarat olduğu ortaya çıktı.

Başka bir yetkili ise Trump'ın hayatına yönelik tehdit haberlerini "ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirlik düzeyi düşük" olarak nitelendirdi.

The Washington Post, ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde Trump'a yönelik suikast tehdidinin, CIA'e İsrail tarafından iletildiğini belirtti. CIA analistlerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ve bu şüphelerini Trump yönetimi yetkililerine ilettiği belirtildi.

Air Force One.

TRUMP GİZLİCE UÇAK DEĞİŞTİRDİ

Trump Ankara'ya Katar tarafından hediye edilen yeni 747-8 uçağıyla gelmiş, dönüşte ise güvenlik gerekçesiyle Air Force One'a binerken görüntülenmişti. Washington Post'un geçtiğimiz günlerde yayımlanan haberinde Trump'ın Air Force One'a bindikten sonra bir yemek kamyonu ile gizlice küçük bir uçağa geçtiği ortaya çıkmıştı.

Trump bu bilgiyi doğruladı ve çok sayıda tehdit aldığını söyleyerek "Gizli Servis ne söylerse onu yaparım" dedi.



Amerikalı yetkili, İsrail istihbaratına ilişkin soru işaretlerine rağmen Ankara'da Gizli Servis tarafından hayata geçirilen ayrıntılı planın tedbiri elden bırakmamak adına yapıldığını belirtti. Yetkili, "Gizli Servis bu başkanla ilgili üç kez tehlikenin eşiğinden döndü, bu yüzden hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlar. Yapmaları gerekeni yaptılar." dedi.

ABD'li iki yetkilinin açıklamalarına ve The Post tarafından incelenen diğer kaynaklara göre, Trump'ı Ankara'dan İngiltere'deki Mildenhall hava üssüne taşıyan uçağa F-16 savaş uçakları eşlik etti.