Trump'ın uçak değiştirdiği operasyonun arkasından İsrail çıktı: ABD'li yetkili söyledi: Tel Aviv'in derdi Başkan Erdoğan
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi sonrası gizlice uçak değiştirmesinin arkasından İsrail istihbaratı çıktı. CIA’in güvenilmez bulduğu suikast uyarısına rağmen Gizli Servis bir operasyona imza atarken ABD’li yetkililer İsrail’in asıl amacının Washington-Ankara arasındaki yakınlaşmayı engellemek ve Trump’ın kararlarını manipüle etmek olduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Washington'a giderken gizlice uçağını değiştirmesinin arkasında İsrail'den gelen bir istihbarat olduğu ortaya çıktı.
İSTİHBARAT İSRAİL'DEN GELDİ CIA CİDDİYE ALMADI
The Washington Post, ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde Trump'a yönelik suikast tehdidinin, CIA'e İsrail tarafından iletildiğini belirtti. CIA analistlerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ve bu şüphelerini Trump yönetimi yetkililerine ilettiği belirtildi.Trump'ın Ankara dönüşü sahte uçak kullandığı ortaya çıktı
"İSRAİL KAYNAKLI, GÜVENİLİRLİĞİ DÜŞÜK"
Başka bir yetkili ise Trump'ın hayatına yönelik tehdit haberlerini "ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirlik düzeyi düşük" olarak nitelendirdi.
TRUMP GİZLİCE UÇAK DEĞİŞTİRDİ
Trump Ankara'ya Katar tarafından hediye edilen yeni 747-8 uçağıyla gelmiş, dönüşte ise güvenlik gerekçesiyle Air Force One'a binerken görüntülenmişti. Washington Post'un geçtiğimiz günlerde yayımlanan haberinde Trump'ın Air Force One'a bindikten sonra bir yemek kamyonu ile gizlice küçük bir uçağa geçtiği ortaya çıkmıştı.
Trump bu bilgiyi doğruladı ve çok sayıda tehdit aldığını söyleyerek "Gizli Servis ne söylerse onu yaparım" dedi.
Amerikalı yetkili, İsrail istihbaratına ilişkin soru işaretlerine rağmen Ankara'da Gizli Servis tarafından hayata geçirilen ayrıntılı planın tedbiri elden bırakmamak adına yapıldığını belirtti. Yetkili, "Gizli Servis bu başkanla ilgili üç kez tehlikenin eşiğinden döndü, bu yüzden hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlar. Yapmaları gerekeni yaptılar." dedi.
ABD'li iki yetkilinin açıklamalarına ve The Post tarafından incelenen diğer kaynaklara göre, Trump'ı Ankara'dan İngiltere'deki Mildenhall hava üssüne taşıyan uçağa F-16 savaş uçakları eşlik etti.
İSRAİL'İN AMACI TRUMP'IN KARARLARINI ETKİLEMEK
Mevcut ve eski bir Amerikalı yetkilinin belirttiğine göre, bazı ABD istihbarat yetkilileri İsrail'in Trump'ın hayatına yönelik tehdit uyarılarını paylaşmasını, başkanı bilgilendirmekten ziyade onun karar alma süreçlerini ve ABD'nin bölge politikasını etkileme amacı taşıdığını düşündü.
ABD'Lİ YETKİLİ AÇIKÇA SÖYLEDİ: BAŞKAN ERDOĞAN ENDİŞESİ
Mevcut yetkili İsrail'in İran'ı uzak ara en acil kısa vadeli tehdit olarak gördüğünü ancak Türkiye'yi orta ve uzun vadeli bir tehdit olarak değerlendirdiğini belirtti. Ayrıca İsrail'in, Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel yakınlıkla da pekişen Washington-Ankara arasındaki ilişkilerin yumuşamasından endişe duyduğunu ifade etti.
Konuya hakim eski yetkili ise bu durumun, "bazı yetkililerin bilgilendirmek kadar Trump'ın karar alma süreçlerini şekillendirmek amacıyla kurgulandığını düşündüğü daha geniş bir İsrail istihbarat raporlama kalıbına uyduğunu" söyledi.