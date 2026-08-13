Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini revize etti! 2028'e kadar kademeli düşüş: Petrol oynak piyasalar dalgalı
Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik riskler ve enerji piyasalarındaki dalgalı seyre dikkat çekerek yıl sonu enflasyon tahmini açıkladı. Buna göre, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellendi. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yılı sonunda ise yüzde 9'a gerileyeceği öngörülüyor. Karahan, petrol fiyatlarının yüksek ve oynak seyrini sürdürdüğünü bildirdi.
Merkez Bankası, yılın 3. enflasyon verilerini İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak açıklandı.
Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
-Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler, Mayıs Enflasyon Raporu'ndan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Bu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini proaktif bir şekilde takip ediyoruz.Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti!
-Haziran ayında ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından jeopolitik risklerde geçici bir gerileme gözledik. İzleyen dönemde jeopolitik riskler, savaşın seyri ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiledi.
PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR
-Petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor.
-Küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor.
-Dalgalı bir seyir izleyen enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
-Son dönemde gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından çıkışlar, tahvil piyasalarına ise girişler gözleniyor.
-Yılın ilk çeyreğinde büyümenin yavaşlamaya devam ettiğini görüyoruz.
-İkinci çeyrekte hizmet üretimi yataya yakın seyrederken sanayi üretimi arttı.
-İşgücü piyasasında, ikinci çeyrekte manşet işsizlik oranının gerilediğini görüyoruz.
-İkinci çeyrekte altın hariç bakıldığında perakende satışların büyümesi bir önceki çeyreğin altında gerçekleşti.
-Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ikinci çeyrekte ihracatta artış gerçekleşti.
-İkinci çeyrekte cari açık millî gelire oran olarak tarihsel ortalamaların altında bir seyir izledi.
DEZENFLASYONDA İVME KAYBI
-Arz yönlü baskılar önceki Rapor dönemine kıyasla bir miktar hafiflese de, dezenflasyonda ivme kaybına neden olmaya devam etti.
-Diğer taraftan, yönetilen/yönlendirilen ürünlerde fiyat artışlarının bir süredir TÜFE'nin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla söz konusu ürünleri dışlayan F endeksi manşet enflasyonun altında seyrediyor.
-Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde dağılım bazlı göstergeler öncülüğünde gerileme gördük. Bununla birlikte, tasarım gereği daha uzun vadeli eğilimleri yansıtan ve tek seferlik etkileri dışlayan trend enflasyon göstergesi görece yatay seyrediyor.
-Bildiğiniz gibi, jeopolitik şokun enflasyondaki ilk yansımaları ağırlıklı olarak enerji ve petrokimya ile bağlantısı güçlü alt gruplar üzerinden gerçekleşti. Bu doğrultuda, enerji ve temel mal grubu enflasyonlarında ikinci çeyrekte bir güçlenme izledik.
GIDA ENFLASYONUNDAKİ OLUMSUZ AYRIŞMA BELİRGİNLEŞTİ
-Gıda üretimi görünümündeki genel iyileşmeye karşın, gıda enflasyonundaki olumsuz ayrışma belirginleşti.
-Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları temmuz ayında yeniden yükseldi. Öncü göstergeler, bu etkilerin ağustos ayına da sarktığına işaret ediyor.
HİZMET ENFLASYONUNDAKİ YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR
-Sıkı para politikasının tüketim talebinde yol açtığı yavaşlama, temel mal enflasyonundaki artışı sınırlayan önemli bir faktör oldu.
-Arz şoklarına rağmen, hizmet enflasyonundaki yavaşlama devam ediyor. Talebin zayıflaması bu görünüme katkıda bulunuyor. Hizmet enflasyonundaki yavaşlamada, özellikle kira ve eğitim hizmetlerinin rolü belirgin.
-Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkileriyle ulaştırma hizmetlerinin ilk yedi aydaki fiyat artışları güçlü oldu. Ayrıca, son dönemde haberleşme hizmetleri enflasyonunda da bir güçlenme gözlüyoruz.
ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU
- 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü, 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor.
PİYASALARDA SON DURUM