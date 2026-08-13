Dijital medyada algoritma tuzağı… Google’dan muhalif ve korsan sitelere geçiş önceliği! Milli medyaya sinsi darbe

EŞCİNSELLİĞİ ÖVENLER ÖNDE

Yüksel Aytuğ'un Sabah Günaydın'daki "Google efendi senin asıl niyetin ne?" başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:

Uluslararası arama motoru Google, yakınlarda bir algoritma güncellemesi yaptı. Böylece bizim gibi vatanperver medya kuruluşlarının dijital alandaki "görünürlüğünü" iyice daraltıp, muhalif medyayı, tahripkâr sendika ve örgütleri, işleri güçleri "kes yapıştır" olan sözde haber sitelerinin önünü açtı.

Bizler artık "keşfet" bölümünde çok daha az yer alıyoruz. Bizim yerimize, yıkıcı muhalefet yapanlar, terörsüz Türkiye projesine çomak sokmaya çalışanlar, Türk toplum yapısının temellerini dinamitlemek için şiddeti, eşcinselliği, fuhşu övenler Google trafiğinde tıpkı ambulans, polis ya da itfaiye araçları gibi "geçiş önceliği" kazandı.