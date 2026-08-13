Dijital medyada algoritma tuzağı… Google’dan muhalif ve korsan sitelere geçiş önceliği! Milli medyaya sinsi darbe
Google’ın yeni algoritma güncellemesiyle milli medyaya sinsice darbe indirildi. Vatanperver kuruluşların dijital görünürlüğü kısıtlanırken yıkıcı muhalefeti, tahripkar örgütleri ve toplumsal ahlakı hedef alan yapılar öne çıkarıldı. Sabah Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, özgün içeriklerin kopyalayıcı siteler tarafından çalınarak haksız kazanç elde edildiğini vurguladı. Türkiye’nin geleceğine ipotek koymaya çalışan bu sisteme karşı Dijital Telif Yasası’nın acilen çıkarılması gerektiğini belirten Aytuğ, internet alemindeki algoritma tuzağının Türkiye için beka sorunu olduğunu, tedbir alınmazsa 10 yıl içinde büyük sosyal yıkımlar yaşanabileceğini kaydetti.
Uluslararası arama motoru Google'ın son algoritma güncellemesiyle dijital dünyada kartlar yeniden dağıtıldı.
Yapılan güncellemeyle vatanperver medya kuruluşlarının dijital alandaki "görünürlüğünün" iyice daraltıldığı belirlendi.
Algoritma ile muhalif medyanın, tahripkar sendika ve örgütlerin, kopyala yapıştır odaklı yayın yapan haber sitelerinin önünün açıldığı tespit edildi.
Vatanperver yayın organlarının artık "keşfet" bölümünde çok daha az yer aldığı saptandı.
Google'da yeni dönemde milli yayınların yerine yıkıcı muhalefet yapanlar ve Terörsüz Türkiye projesine çomak sokmaya çalışanlar öne çıkarılıyor.
ZARARLI İÇERİKLERE GEÇİŞ ÖNCELİĞİ
Konuyu Sabah Günaydın'daki köşesinde gündemine alan Yüksel Aytuğ, Google'ın asıl niyetini sorguladı.
Sistemin çarpıklığına vurgu yapan Aytuğ, Türk toplum yapısının temellerini dinamitlemek için şiddeti, eşcinselliği ve fuhşu övenlerin Google trafiğinde tıpkı ambulans, polis ya da itfaiye araçları gibi "geçiş önceliği" kazandığını yazdı.
Dijital hırsızlığın ulaştığı boyutu kendi mesleki tecrübesi üzerinden örneklendiren Aytuğ, içerik üreticilerinin hakkının nasıl gasp edildiğini anlattı.
Milli medyaya sinsi darbe vuran Google sistemine karşı hukuki adımların atılması gerektiğini vurgulayan Aytuğ, Dijital Telif Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.
Türkiye'nin geleceğine sinsice ipotek koymaya çalışan içten pazarlıklı oluşumlara dur denilmesi gerektiğini belirten Aytuğ, kanuni yaptırımların acilen devreye alınması gerektiğini bildirdi.
Tehlikenin sadece dijital görünürlük meselesi olmadığını, doğrudan milli güvenliği ilgilendirdiğini anlatan Aytuğ, söz konusu algoritma tuzağının asıl sosyal yıkımının önümüzdeki 10 yıl içinde görüleceğinden korktuğunu dile getirdi.
EŞCİNSELLİĞİ ÖVENLER ÖNDE
Yüksel Aytuğ'un Sabah Günaydın'daki "Google efendi senin asıl niyetin ne?" başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:
Uluslararası arama motoru Google, yakınlarda bir algoritma güncellemesi yaptı. Böylece bizim gibi vatanperver medya kuruluşlarının dijital alandaki "görünürlüğünü" iyice daraltıp, muhalif medyayı, tahripkâr sendika ve örgütleri, işleri güçleri "kes yapıştır" olan sözde haber sitelerinin önünü açtı.
Bizler artık "keşfet" bölümünde çok daha az yer alıyoruz. Bizim yerimize, yıkıcı muhalefet yapanlar, terörsüz Türkiye projesine çomak sokmaya çalışanlar, Türk toplum yapısının temellerini dinamitlemek için şiddeti, eşcinselliği, fuhşu övenler Google trafiğinde tıpkı ambulans, polis ya da itfaiye araçları gibi "geçiş önceliği" kazandı.
Düşünün; ben 46 yıllık deneyimimle haber ya da yorum yazacağım, Google efendi benim yerime yazımı kopyalayıp para kazanan sözde haber sitelerini önüme geçirip "Keşfet" bölümüne onları koyacak! Oh ne güzel dünya...
Artık Dijital Telif Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesi, aynı zamanda Google gibi Türkiye'nin geleceğine sinsice ipotek koymaya çalışan içten pazarlıklı oluşumlara dur diyecek yasal yaptırımların devreye alınması gerekiyor.
Önemle altını çiziyorum: İnternet alemindeki "algoritma tuzağı" artık ülkenin beka sorunu ve öncelikli düşmanıdır. Bunun asıl sosyal yıkımını korkarım önümüzdeki 10 yıl içinde göreceğiz.Buraya tarih adına not düşmek istedim.