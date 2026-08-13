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Memur ve emekliye yeni hesap! Öğretmen, polis, doktor, mühendis… Ocak zammıyla maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin yeni hesap ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesiyle, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,7 olması durumunda memurlar için yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yüzde 6,67'ye ulaşması bekleniyor.

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Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi! Memur ve emekliye ocak ayında çifte müjde

Merkez Bankası yıl sonu TÜFE tahminini güncelledi. Milyonlarca memura ve emekliye ocak ayında yüzde 5 zamma ilaveten enflasyon farkı göründü. Peki bu fark ve zam oranı ne olacak? İşte detayları…

Ocak 2027’de memur ve emekliye yüzde 5 zam artı enflasyon farkı geliyor

MEMUR VE EMEKLİYE OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK HESAP

Bu yıl önce yüzde 18.6, ardından yüzde 13.52 zam alan memurlar ve memur emeklileri, 2027'ye de yeni maaşla başlayacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında ocak ayında milyonlarca memur ve memur emeklisi yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı alacak. Bu farkın, dolayısıyla da ocak zammının ipucu da şimdiden geldi.

TCMB Başkanı Karahan: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak güncellendi

Bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yukarı yönlü güncellediklerini söyledi. Karahan, "Yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak güncelledik" ifadesini kullandı.

Enflasyon yüzde 28 olursa memura ocak ayında yüzde 6.67 zam yapılacak

Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 28 olursa 2026'nın ikinci 6 aylık TÜFE 8.7 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 1.59 enflasyon farkı alacak, bununla zam oranı yüzde 6.67'yi bulacak.

En düşük memur maaşı 74 bin 908 liraya, emekli aylığı 33 bin 630 liraya çıkacak

En düşük memur maaşı geçen ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 6.67 olursa 74 bin 908 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 6.67 olursa 33 bin 630 liraya ulaşacak.

Memur maaşları yüzde 6.67 zamla ne kadar olacak? İşte meslek meslek liste

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

  • Şube müdürü (üniversite mezunu) 1/4
    • Mevcut maaş: 107.110 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 114.254,24 TL
  • Memur (üniversite mezunu) 9/1
    • Mevcut maaş: 73.070 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 77.943,77 TL
  • Uzman öğretmen 1/4
    • Mevcut maaş: 92.166 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 98.313,47 TL
  • Öğretmen 1/4
    • Mevcut maaş: 83.254 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 88.807,04 TL
  • Başkomiser 3/1
    • Mevcut maaş: 101.242 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 107.994,84 TL
  • Polis memuru 8/1
    • Mevcut maaş: 92.618 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 98.795,62 TL
  • Uzman doktor 1/4
    • Mevcut maaş: 170.730 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 182.117,69 TL
  • Hemşire (üniversite mezunu) 5/1
    • Mevcut maaş: 84.845 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 90.504,16 TL
  • Mühendis 1/4
    • Mevcut maaş: 109.185 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 116.467,64 TL
  • Teknisyen (lise mezunu) 11/1
    • Mevcut maaş: 75.877 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 80.938,00 TL
  • Profesör 1/4
    • Mevcut maaş: 153.208 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 163.426,97 TL
  • Araştırma görevlisi 7/1
    • Mevcut maaş: 102.779 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 109.634,36 TL
  • Vaiz 1/4
    • Mevcut maaş: 86.983 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 92.784,77 TL
  • Avukat 1/4
    • Mevcut maaş: 102.135 TL
    • %6,67 zamlı maaş: 108.947,40 TL

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Emekli memur aylıkları ocak 2027’de ne kadar olacak? Güncel liste

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

  • Müsteşar 1/1
    • Mevcut aylık: 112.139,60 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 119.619,31 TL
  • Genel müdür 1/1
    • Mevcut aylık: 99.376,54 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 106.004,96 TL
  • Şube müdürü (lisans) 1/4
    • Mevcut aylık: 39.680,92 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 42.327,64 TL
  • Memur (lisans) 1/4
    • Mevcut aylık: 31.313,36 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 33.401,96 TL
  • Öğretmen 1/4
    • Mevcut aylık: 46.907,60 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 50.036,34 TL
  • Kaymakam 1. sınıf 1/4
    • Mevcut aylık: 65.852,95 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 70.245,34 TL
  • Başkomiser 1/4
    • Mevcut aylık: 47.877,06 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 51.070,46 TL
  • Polis memuru 1/4
    • Mevcut aylık: 47.092,64 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 50.233,72 TL
  • Hemşire (lisans) 1/4
    • Mevcut aylık: 46.907,60 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 50.036,34 TL
  • Mühendis 1/4
    • Mevcut aylık: 47.693,16 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 50.874,29 TL
  • Teknisyen (lise) 1/4
    • Mevcut aylık: 33.994,70 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 36.262,15 TL
  • Pratisyen hekim 1/4
    • Mevcut aylık: 68.690,95 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 73.272,64 TL
  • Profesör 1/4
    • Mevcut aylık: 80.490,22 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 85.858,92 TL
  • İmam-hatip
    • Mevcut aylık: 46.907,60 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 50.036,34 TL
  • Avukat 1/4
    • Mevcut aylık: 46.907,60 TL
    • %6,67 zamlı aylık: 50.036,34 TL
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Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi