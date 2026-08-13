Memur ve emekliye yeni hesap! Öğretmen, polis, doktor, mühendis… Ocak zammıyla maaşlar ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin yeni hesap ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesiyle, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,7 olması durumunda memurlar için yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yüzde 6,67'ye ulaşması bekleniyor.
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