Memur ve emekliye yeni hesap! Öğretmen, polis, doktor, mühendis… Ocak zammıyla maaşlar ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı geçen ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 6.67 olursa 74 bin 908 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 6.67 olursa 33 bin 630 liraya ulaşacak.