Bakan Çiftçi duyurdu: Suçlu çocuğa ağır ceza, çetelere kıskaç, sokak köpeklerine sıkı denetim
İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütleri ve çocukların suça alet edilmesine karşı kapsamlı eylem planı başlattı. Bakan Mustafa Çiftçi, klasik mafya yapılanmalarının yerini dijital ağlara bıraktığını, bu yıl 518 örgüte operasyon düzenlendiğini bildirdi. Suça sürüklenen çocuk tanımının “adli süreçteki çocuk” olarak değiştirildiğini ve cezaların caydırıcı hale getirildiğini aktaran Çiftçi, Suriyelilerin geri dönüş sürecinden FETÖ firarisi Burkay Karatepe’nin yakalanmasına kadar birçok kritik gelişmeyi paylaştı. Çiftçi ayrıca, okulların çevresindeki güvenlik çemberinin genişletildiğini ve başıboş köpeklerin yüzde 97 oranında toplandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin dijital terör yapılanmalarına dönüştüğünü ve çocukları suça iten şebekelere karşı cezaların tarihi oranda artırıldığını duyurdu. NTV canlı yayınına katılarak gündemdeki sıcak başlıkları değerlendiren Bakan Çiftçi, güvenlik politikalarından okullardaki tedbirlere kadar kapsamlı açıklamalarda bulundu.
YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ TERÖR ÖRGÜTÜNE EVRİLDİ
Göreve başladıklarında yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleyi iki ana başlık olarak belirlediklerini anlatan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleri artık günümüzde yeni nesil terör örgütlerine evrildi. Bunlar terör örgütü. İnsanların evlerini, araçlarını kurşunluyorlar." dedi.
Klasik mafya yapılanmalarının aksine bu çetelerin belli bir merkezi olmadığına dikkat çeken Çiftçi, örgütlerin dijital ortamlarda faaliyet yürüttüğünü, para alışverişi ve eleman devşirme işlemlerini bu ağlar üzerinden gerçekleştirdiğini bildirdi.
Farklı bir konseptle mücadele yürüttüklerini belirten Çiftçi, "Örgütlere yönelik olarak bu yılın ilk 7 ayı içerisinde 518 suç örgütüne yönelik 1445 operasyon yaptık." ifadelerini kullandı.
4 ÜLKEYLE 'FİRARİ' TEMASI
Çetelere yönelik sınır ötesi operasyonların ve diplomatik temasların sürdüğünü aktaran Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanı ile tam mutabakata vardıklarını dile getirdi.
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki üçlü mekanizmanın 29 Nisan tarihinde Atina'da toplandığını hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Bundan sonra komşularımızla yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konusunda işbirliği yapacağız. Ortak sorun alanımız yeni nesil suç örgütleri. Bulgaristan 89 kişinin iadesini sağladı, 19 kişinin iadesi konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Onlar da 24 kişiyi bizden istiyorlar."
Örgüt üyelerinin yuvalandığı diğer ülkelere yönelik temasların hızlanacağını belirten Çiftçi, önümüzdeki günlerde Yunanistan, Gürcistan, Almanya ve İtalya'ya gideceğini, devletin suçluların iadesini sağlamaya devam edeceğini aktardı.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK İBARESİ KALKTI
Toplumda infial yaratan ve çetelerin çocukları tetikçi olarak kullandığı olaylara karşı alınan yasal önlemleri detaylandıran Çiftçi, suça sürüklenen çocuk ibaresinin kaldırılarak adli süreçteki çocuk tanımının getirildiğini bildirdi.
Yeni düzenlemeyle caydırıcılığın artırıldığını vurgulayan Çiftçi, "15 ila 18 yaş aralığındaki çocuklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlediklerinde artık 19 ila 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar. Müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlerlerse o zaman da 15 ila 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar." diye konuştu.
Kanun koyucunun toplumsal talepleri göz önünde bulundurduğunu belirten Çiftçi, yasal düzenlemeyle beraber yeni nesil suç örgütlerinin artık yaşı küçük çocukları kullanamayacağını düşündüğünü dile getirdi.
Yasanın rehabilitasyon ve koruma hükümlerini içerdiğini aktaran Çiftçi, adli süreçteki çocukların boşlukta kaybolmayacağını ve onlara yönelik iyileştirmeler yapılacağını paylaştı.
OKULLARA 30 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından okullardaki güvenlik konseptinin baştan aşağı yenilendiğini aktaran Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını bildirdi.
Saldırılardan sonra 25 bin polis ve bekçi görevlendirdiklerini ancak bunun sürdürülebilir olmadığını değerlendirdiklerini anlatan Çiftçi, "30 bin bahçe görevlisi istihdam edeceğiz. Valiliklerimiz ne kadar ihtiyaç duydukları noktasında taleplerini bildirdi. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak." dedi.
Okulların risk durumlarının artık aylık toplantılarla belirlendiğini, riskli okullarda polislerin görev yaptığını ve bahçe görevlilerinin ekstra destek sağlayacağını belirten Çiftçi, okul çevrelerindeki asayiş uygulamalarının artırılacağını, narkotik ekiplerinin sürekli operasyon yapacağını ve metruk binaların yıkılacağını duyurdu.
DEVLETİN HAFIZASINDAN KAÇIŞ YOK
Terörle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, PKK'nın yanı sıra FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere ağır darbeler indirildiğini belirten Çiftçi, 10 yıldır aranan FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin yakalanma sürecini anlattı.
Karatepe'nin 37 kişilik suikast timinin yakalanmayan tek üyesi olduğunu hatırlatan Çiftçi, "En son Afyonkarahisar'da bir toplantıya girdiğine ilişkin görüntüleri hepimiz izledik. Yüz tanıma sistemleri tarafından tespit edildi. Hem emniyet birimlerimiz hem de MİT 4 ay beraberce bir çalışma yaptılar ve yakalanmış oldu." ifadelerini kullandı.
Operasyonun devletin hiçbir şeyi unutmadığını gösterdiğine dikkat çeken Çiftçi, "Devletin hafızasından kaçış yok. Biz suçluları aramaya, onları yakalamaya devam edeceğiz. Bu kişiye mutlaka yardım eden kişiler var. Kimlerle beraber bu işi yaptığı ortaya çıkarılacak." dedi.
1,5 MİLYON SURİYELİ DÖNDÜ
Göç politikasındaki anlayış değişikliğine değinen Çiftçi, Türkiye'de 3 milyon 623 bin yasal kalış hakkına sahip yabancı bulunduğunu, bunun 2 milyon 235 binini Suriyelilerin oluşturduğunu bildirdi.
8 Aralık tarihindeki rejim değişikliğinin ardından geri dönüşlerin hızlandığını aktaran Çiftçi, "Şu anda 1,5 milyon Suriyeli ülkelerine geri dönmüş durumda. Rejim değişikliğinden bu yana 723 bin kişi ülkelerine geri döndü. Biz bunu teşvik ediyoruz, kimseyi zorla ölüme, zulme göndermiyoruz." diye konuştu.
Sınır güvenliği kapsamında bugüne kadar 1.389 kilometre duvar inşa edildiğini, güney ve doğu sınırlarının fiziki engellerle çevrilerek sürekli izlendiğini belirten Çiftçi, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğünü paylaştı.
BARINAK DENETİMLERİ SIKILAŞIYOR
Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik 2024 yılında hayata geçirilen yeni yasal düzenlemenin sahadaki yansımalarını değerlendiren Çiftçi, eski sistemden vazgeçilerek "yakala, tedavi et, kısırlaştır, barınakta muhafaza et ve sahiplendir" aşamasına geçildiğini bildirdi.
Başıboş köpeklerin yüzde 97 oranında toplandığını belirten Çiftçi, "Muhtemelen ekim ayının sonunda tüm sahipsiz sokak hayvanlarını doğal hayat alanlarına veya barınaklara almış olacağız." dedi.
Nüfusu 25 bini aşan belediyelerin barınak kurma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, süreci sıkı şekilde takip ettiklerini, görevini yerine getirmeyen belediyeler hakkında yasal süreç işlettiklerini ve ay sonu itibarıyla bütün barınakların gözden geçirileceğini duyurdu.