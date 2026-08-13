Bakan Çiftçi duyurdu: Suçlu çocuğa ağır ceza, çetelere kıskaç, sokak köpeklerine sıkı denetim

FETÖ’nün firari hainlerine yeni kıskaç: 10 isim daha deşifre oldu

FETÖ’nün firari hainlerine yeni kıskaç: 10 isim daha deşifre oldu

Örgüt üyelerinin yuvalandığı diğer ülkelere yönelik temasların hızlanacağını belirten Çiftçi, önümüzdeki günlerde Yunanistan, Gürcistan, Almanya ve İtalya'ya gideceğini, devletin suçluların iadesini sağlamaya devam edeceğini aktardı.

Yasanın rehabilitasyon ve koruma hükümlerini içerdiğini aktaran Çiftçi, adli süreçteki çocukların boşlukta kaybolmayacağını ve onlara yönelik iyileştirmeler yapılacağını paylaştı.

Yeni düzenlemeyle caydırıcılığın artırıldığını vurgulayan Çiftçi, " 15 ila 18 yaş aralığındaki çocuklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlediklerinde artık 19 ila 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar. Müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlerlerse o zaman da 15 ila 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar ." diye konuştu.

Toplumda infial yaratan ve çetelerin çocukları tetikçi olarak kullandığı olaylara karşı alınan yasal önlemleri detaylandıran Çiftçi, suça sürüklenen çocuk ibaresinin kaldırılarak adli süreçteki çocuk tanımının getirildiğini bildirdi.

OKULLARA 30 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından okullardaki güvenlik konseptinin baştan aşağı yenilendiğini aktaran Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını bildirdi.

Saldırılardan sonra 25 bin polis ve bekçi görevlendirdiklerini ancak bunun sürdürülebilir olmadığını değerlendirdiklerini anlatan Çiftçi, "30 bin bahçe görevlisi istihdam edeceğiz. Valiliklerimiz ne kadar ihtiyaç duydukları noktasında taleplerini bildirdi. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak." dedi.

Okulların risk durumlarının artık aylık toplantılarla belirlendiğini, riskli okullarda polislerin görev yaptığını ve bahçe görevlilerinin ekstra destek sağlayacağını belirten Çiftçi, okul çevrelerindeki asayiş uygulamalarının artırılacağını, narkotik ekiplerinin sürekli operasyon yapacağını ve metruk binaların yıkılacağını duyurdu.