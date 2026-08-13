Motorinde ÖTV sıfırlandı: Ağustos sonuna kadar vergi yok, eylülden itibaren kademeli artış uygulanacak
Motorinde litre başına 7,74 lira olan ÖTV, 13-31 Ağustos tarihleri arasında sıfırlandı. Yeni düzenlemeyle vergi tutarı eylülde 3, ekimde 6, kasımda 9 ve aralıkta 12 liraya çıkarılacak; 1 Ocak 2027'den itibaren ise 13,9006 lira uygulanacak. Böylece 50 litrelik deposu olan bir araçta 387 lira, 110 litrelik traktörde 850 lira, 500 litre kapasiteli bir tırda ise 3 bin 870 lira tutarında ÖTV yükü ortadan kalkmış oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki akaryakıt fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla, motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gitmişti. Yeni düzenlemeyle motorinde ÖTV, 13 Ağustos-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında 0 TL/litre olarak uygulanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI ÖTV SIFIRLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yürürlüğe girdi. Böylece ağustos ayının kalan bölümünde motorinin litre fiyatı içerisindeki ÖTV kaynaklı vergi yükü tamamen sıfırlanmış oldu.
VERGİDEN FERAGAT
ABD ve İran kaynaklı Orta Doğu'da artan gerilimlerin akaryakıt fiyatlarını küresel ölçekte artırmasının ardından Mart 2026'da eşel mobil sistemi devreye alınarak vatandaşlar koruma altına alınmıştı. Eşel mobil ile motorinde litrede 13 lira 90 kuruş olan ÖTV oranında gelecek olası zamlara karşı en fazla yüzde 75 oranında feragat edilmesi kararlaştırılmıştı.
12 Ağustos itibarıyla motorinde litrede 7 lira 74 kuruşluk ÖTV tahsil edilirken, yeni kararla birlikte bu tutar ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Böylece 50 litrelik deposu olan bir araçta 387 lira, 110 litrelik traktörde 850 lira, 500 litre kapasiteli bir tırda ise 3 bin 870 lira tutarında ÖTV yükü ortadan kalkmış oldu.
ÖTV HER AY KADEMELİ ARTACAK
Düzenleme ÖTV'nin kalıcı olarak kaldırılması anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanı Kararı'nda, motorinde uygulanacak verginin yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılmasına ilişkin takvim de belirlendi.
Buna göre motorinde litre başına ÖTV tutarı 1-30 Eylül'de 3 lira, 1-31 Ekim'de 6 lira, 1-30 Kasım'da 9 lira ve 1-31 Aralık'ta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise ÖTV 13,9006 lira/litre olarak uygulanacak.
ZAM YANSITILMADI
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, uluslararası akaryakıt fiyatlarından kaynaklı motorine litrede 7,5 liralık zam yapılması gerekiyordu. Ancak hükümet, bu durumun enflasyona olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak zammın pompaya yansıtılmasını durdurdu.
Motorinde ÖTV'den feragat edilmesiyle birlikte söz konusu artışın tamamı devlet tarafından karşılanırken, vergi indiriminin motorin fiyatlarındaki baskıyı azaltması hedefleniyor.
TOPLAM DESTEK 600 MİLYAR LİRA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eşel mobil sistemini devreye aldığı Mart 2026'dan bu yana yaklaşık 250 milyar liralık ÖTV'den feragat etti. Bu desteğin yıl sonuna kadar 600 milyar lirayı bulması bekleniyor.
PETROL ARZI ARTIYOR
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına yönelik güvenlik risklerine rağmen Körfez ülkelerinin petrol ihracatının yüksek seyrini sürdürdüğünü bildirdi. IEA Başkanı Fatih Birol, "Körfez ülkelerinin ihracatı haziran sonundaki zirve seviyelerinin altında bulunuyor, ancak mart-haziran dönemine kıyasla belirgin şekilde daha yüksek seviyelerde seyrediyor" dedi.
Düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarıyla yer alan motorin türlerini kapsıyor. Kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
Motorinin pompa fiyatına yapılacak yansıma yalnızca ÖTV tutarına bağlı olmayacak. Döviz kuru, petrol ve ürün fiyatları ile diğer maliyetlerdeki değişimler de nihai pompa fiyatını etkileyebilecek.
Haber: Barış Şimşek