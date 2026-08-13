BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI ÖTV SIFIRLANDI Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yürürlüğe girdi. Böylece ağustos ayının kalan bölümünde motorinin litre fiyatı içerisindeki ÖTV kaynaklı vergi yükü tamamen sıfırlanmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki akaryakıt fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla, motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gitmişti. Yeni düzenlemeyle motorinde ÖTV, 13 Ağustos-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında 0 TL/litre olarak uygulanacak.

Motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfırlanırken, vergi tutarı eylülden itibaren kademeli olarak artırılacak. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

VERGİDEN FERAGAT

ABD ve İran kaynaklı Orta Doğu'da artan gerilimlerin akaryakıt fiyatlarını küresel ölçekte artırmasının ardından Mart 2026'da eşel mobil sistemi devreye alınarak vatandaşlar koruma altına alınmıştı. Eşel mobil ile motorinde litrede 13 lira 90 kuruş olan ÖTV oranında gelecek olası zamlara karşı en fazla yüzde 75 oranında feragat edilmesi kararlaştırılmıştı.

12 Ağustos itibarıyla motorinde litrede 7 lira 74 kuruşluk ÖTV tahsil edilirken, yeni kararla birlikte bu tutar ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Böylece 50 litrelik deposu olan bir araçta 387 lira, 110 litrelik traktörde 850 lira, 500 litre kapasiteli bir tırda ise 3 bin 870 lira tutarında ÖTV yükü ortadan kalkmış oldu.