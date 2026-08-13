Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek... Çerçeve yasa masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti temsilcileri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşme gerçekleştirecek. Toplantının temel gündem maddesini, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasa sonrası şekillenen Terörsüz Türkiye süreci ve bu kapsamdaki siyasi adımlar oluşturacak. Görüşmede, silah bırakma mekanizmalarının teyit edilmesi ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gibi konuların detaylandırılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.
Görüşmenin ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.
Meclis'te 468 oyla kabul edilen kanun teklifinin ardından gerçekleşecek kritik zirvede, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, silah bırakma teyit mekanizması ve 12 maddelik işleyişin detayları ele alınacak.
İmralı heyetinde de yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yapılacak bu görüşmede, sürecin bundan sonraki aşamaları değerlendirilecek.
Toplantıda daha önceki görüşmede olduğu gibi MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala gibi isimlerin yer alıp almayacağı görüşme saatinde netlik kazanacak.
DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün (13 Ağustos) saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecektir." denildi.