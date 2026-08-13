Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek... Çerçeve yasa masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

Meclis'te 468 oyla kabul edilen kanun teklifinin ardından gerçekleşecek kritik zirvede, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, silah bırakma teyit mekanizması ve 12 maddelik işleyişin detayları ele alınacak.

İmralı heyetinde de yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yapılacak bu görüşmede, sürecin bundan sonraki aşamaları değerlendirilecek.

Toplantıda daha önceki görüşmede olduğu gibi MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala gibi isimlerin yer alıp almayacağı görüşme saatinde netlik kazanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00’da DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı Beştepe’de kabul edecek.

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün (13 Ağustos) saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecektir." denildi.