CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek... Çerçeve yasa masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti temsilcileri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşme gerçekleştirecek. Toplantının temel gündem maddesini, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasa sonrası şekillenen Terörsüz Türkiye süreci ve bu kapsamdaki siyasi adımlar oluşturacak. Görüşmede, silah bırakma mekanizmalarının teyit edilmesi ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gibi konuların detaylandırılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek... Çerçeve yasa masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

Görüşmenin ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Meclis'te 468 oyla kabul edilen kanun teklifinin ardından gerçekleşecek kritik zirvede, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, silah bırakma teyit mekanizması ve 12 maddelik işleyişin detayları ele alınacak.

İmralı heyetinde de yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yapılacak bu görüşmede, sürecin bundan sonraki aşamaları değerlendirilecek.

Toplantıda daha önceki görüşmede olduğu gibi MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala gibi isimlerin yer alıp almayacağı görüşme saatinde netlik kazanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00’da DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı Beştepe’de kabul edecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00’da DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı Beştepe’de kabul edecek.

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün (13 Ağustos) saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecektir." denildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddede yol haritası! MİT sahaya çıkacak, her taşın altına bakılacakTerörsüz Türkiye sürecinde 10 maddede yol haritası! MİT sahaya çıkacak, her taşın altına bakılacak

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?

Terör belası defoluyor! Türküyle, Kürtüyle 86 milyon kazanıyor: Sürecin ekonomiye yansımaları ve çarpıcı rakamlarTerör belası defoluyor! Türküyle, Kürtüyle 86 milyon kazanıyor: Sürecin ekonomiye yansımaları ve çarpıcı rakamlar

Ankara'da "change" operasyonu: Şasi numarası değiştirilen araçlara yönelik baskında 3 şüpheli gözaltında
SONRAKİ HABER

Ankara'da "change" araç operasyonu

 Aydın Kuyucak'taki orman yangınında 20 saat geride kaldı: Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor
ÖNCEKİ HABER

Aydın'da orman yangını
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler