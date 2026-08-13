Alihan Kuriş soruşturmasında şirketler mercek altında: 32 şirket tespit edildi, ortak adresler araştırılıyor
Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada mali ve ticari bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Şirketlerin 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün Sakarya'da faaliyet gösterdiği belirtilirken ortak adresler, yöneticilik yapıları ve para hareketleri incelemeye alındı.
Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada şirketler ayağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.Alihan Kuriş örgütüne baskın anları!
TAKVİM SORUŞTURMANIN DETAYLARINA ULAŞTI: YOĞUNLUK İSTANBUL VE SAKARYA'DA
TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre, şirketlerin 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün Sakarya'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, aralarındaki ticari ilişkiler, para ve mal hareketleri ile örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler inceleniyor.
ÇOK SAYIDA ŞİRKETTE ORTAK ADRES TESPİTİ
İncelemelerde farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.
İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirtildi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu kaydedildi.
Soruşturma makamları, adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.
İSTANBUL VE SAKARYA'DAKİ KAYITLAR İNCELENİYOR
Örgütün özellikle Sakarya'da Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol, Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'ndeki Hilmi Kayın İş Merkezi ile Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'deki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirtildi.
İstanbul'da ise Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edildi.
FAALİYET ALANLARI ÇOK SAYIDA SEKTÖRE YAYILIYOR
Soruşturma kapsamındaki şirketlerin inşaat ve gayrimenkulden gıdaya, sağlıktan turizme kadar farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtildi.
Otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri de şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar arasında sıralandı.
Farklı sektörlerdeki şirketlerin aynı adresleri kullanması, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşması ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturma kapsamında araştırılıyor.
PARA VE MAL HAREKETLERİ ARAŞTIRILIYOR
Şirketlerin yapı içerisindeki konumlarının yanı sıra şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, ortak adres ve bağlantılar ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Şirketler hakkındaki hukuki değerlendirmelerin ise soruşturma kapsamında elde edilecek somut deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından yapılacağı kaydedildi.