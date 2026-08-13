CANLI YAYIN
Geri

Alihan Kuriş soruşturmasında şirketler mercek altında: 32 şirket tespit edildi, ortak adresler araştırılıyor

Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada mali ve ticari bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Şirketlerin 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün Sakarya'da faaliyet gösterdiği belirtilirken ortak adresler, yöneticilik yapıları ve para hareketleri incelemeye alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Alihan Kuriş soruşturmasında şirketler mercek altında: 32 şirket tespit edildi, ortak adresler araştırılıyor

Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada şirketler ayağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.

Video Oynatma İkonu Alihan Kuriş örgütüne baskın anları!

TAKVİM SORUŞTURMANIN DETAYLARINA ULAŞTI: YOĞUNLUK İSTANBUL VE SAKARYA'DA

TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre, şirketlerin 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün Sakarya'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, aralarındaki ticari ilişkiler, para ve mal hareketleri ile örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler inceleniyor.

Alihan Kuriş soruşturmasında şirketler mercek altında (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Alihan Kuriş soruşturmasında şirketler mercek altında (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

ÇOK SAYIDA ŞİRKETTE ORTAK ADRES TESPİTİ

İncelemelerde farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.

İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirtildi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu kaydedildi.

Soruşturma makamları, adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Operasyonda ele geçirilen paralarOperasyonda ele geçirilen paralar

İSTANBUL VE SAKARYA'DAKİ KAYITLAR İNCELENİYOR

Örgütün özellikle Sakarya'da Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol, Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'ndeki Hilmi Kayın İş Merkezi ile Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'deki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirtildi.

İstanbul'da ise Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şunlardır:
S.N.
ŞİRKET
1
ELF Yapı Anonim Şirketi
2
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13
Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

FAALİYET ALANLARI ÇOK SAYIDA SEKTÖRE YAYILIYOR

Soruşturma kapsamındaki şirketlerin inşaat ve gayrimenkulden gıdaya, sağlıktan turizme kadar farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri de şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar arasında sıralandı.

Farklı sektörlerdeki şirketlerin aynı adresleri kullanması, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşması ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Alihan Kuriş soruşturmasında 32 şirket mercek altındaAlihan Kuriş soruşturmasında 32 şirket mercek altında

PARA VE MAL HAREKETLERİ ARAŞTIRILIYOR

Şirketlerin yapı içerisindeki konumlarının yanı sıra şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, ortak adres ve bağlantılar ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şirketler hakkındaki hukuki değerlendirmelerin ise soruşturma kapsamında elde edilecek somut deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından yapılacağı kaydedildi.

Süleymancılara 17 ilde operasyon! 30 şüpheli gözaltında: Elebaşı Alihan Kuriş yakalandı... Şirketlere kayyum atandıSüleymancılara 17 ilde operasyon! 30 şüpheli gözaltında: Elebaşı Alihan Kuriş yakalandı... Şirketlere kayyum atandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alihan Kuriş soruşturmasında şirketler mercek altında: 32 şirket tespit edildi, ortak adresler araştırılıyor-5 Alihan Kuriş soruşturmasında şirketler mercek altında: 32 şirket tespit edildi, ortak adresler araştırılıyor-6 Alihan Kuriş soruşturmasında şirketler mercek altında: 32 şirket tespit edildi, ortak adresler araştırılıyor-7

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Raşid el-Gannuşi açıklaması: "Sağlığına kavuşması ve özgür bırakılması en büyük temennimizdir"
SONRAKİ HABER

Kurtulmuş'tan Tunus'a Gannuşi mesajı
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler