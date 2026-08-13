Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, aralarındaki ticari ilişkiler, para ve mal hareketleri ile örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler inceleniyor.

TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre, şirketlerin 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün Sakarya'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada şirketler ayağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında şirketler mercek altında (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

ÇOK SAYIDA ŞİRKETTE ORTAK ADRES TESPİTİ

İncelemelerde farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.

İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirtildi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu kaydedildi.

Soruşturma makamları, adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.