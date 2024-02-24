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Preciado'ya yakın markaj: Galatasaray kendisini Avrupa'dan eden Ekvadorlu yıldız için hamle yaptı

Yöneticilerin maç öncesi Sparta Prag’lı yetkililerle yenen yemekte Preciado’ya olan ilgiyi dile getirdiği, maç sonunda da yıldız futbolcuyla mini bir görüşme yapıldığı öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
Preciado’ya yakın markaj: Galatasaray kendisini Avrupa’dan eden Ekvadorlu yıldız için hamle yaptı

Sparta Prag'ın sezon başında Belçika ekibi Genk'ten 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Ekvadorlu sağ bek Angelo Preciado Galatasaray maçlarında sergilediği performansla dikkat çekti. Yıldız futbolcu iki maçta da birer gol atarak takımının son 16'ya kalmasına büyük katkı sağladı.

Yönetimin, Okan Buruk'un da ilk maçın ardından çok beğendiği oyuncu için rövanş öncesi Çek ekibinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Maç öncesinde düzenlenen yemekte oyuncuya olan ilgisini dile getiren yönetimin maçın ardından da Preciado ile kısa bir konuşma yaptığı belirlendi.

Yönetimin Sparta Prag'lı yetkililerle yaptığı görüşmede Ekvadorlu yıldızın sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında. Aslan, sezon sonu yıldız oyuncu için Çekya ekibinin kapısını çalabilir.

GALATASARAY'I BEKLİYORMUŞ!
Sparta Prag'ın Ekvadorlu sağ beki Angelo Preciado Galatasaray maçlarından önce çıktığı 81 maçta 1 gol kaydetmişti. 26 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a karşı çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı. Preciado Galatasaray maçlarındaki performansıyla dikkatleri çekmişti.

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