Beşiktaş’tan Camara takibi! Young Boys’un stoperini mercek altına aldı

Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın 1.93 mt. boyundaki Mohamed Camara'yı takip ettiği öğrenildi.

Aybaba, Camara'ya oynadığı dirençli futbol yüzünden ayrıca olumlu not verdi. 2018 yılından beri Young Boys'ta forma giyen Camara'nın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki stoperin 2 asisti bulunuyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Camara, 21 kez Gine Milli Takım formasını giydi. Tecrübeli oyuncu, 2018 yılında İsrail temsilcisi Hapoel Raanana'dan Young Boys'a 1.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

MASUAKU MÜJDESİ

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlığını atlatan Masuaku da katıldı.



SAMSUN'DAN NET GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Yılport Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Van Drongelen, 54'te Carlo Holse ve 78'de penaltıdan Olivier Ntcham kaydetti. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Samsunspor puanını 33 yaparken, üst üste 3. maçından da yenilgiyle ayrılan Rizespor ise 36 puanda kaldı.



TEST MAÇI DERBİ

Son 6 maçta sadece 4 gol atabilen Beşiktaş, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Santos'la ilgili en önemli test maçı ise Galatasaray derbisi olacak. Portekizli teknik adamın Dolmabahçe'deki derbide oynatacağı futbol ve alacağı skor gelecek sezon için belirleyici olacak.



FENERBAHÇE'DEN WNBA'YE

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sevgi Uzun, 2024 yazında WNBA'de Dallas Wings forması giyecek. Uzun, Nevriye Yılmaz'ın ardından WNBA'de forma giyen ikinci Türk oyuncu olacak.



OLİMPİYATTA GÜZEL FİNAL YAKIŞIR

Milli güreşçi Taha Akgül, "Olimpiyatta performansımın üstüne çıkmam gerektiğinin farkındayım. Ailem devam etmemi istiyor ama ben diyorum ki bu kariyere olimpiyatta güzel bir final yakışır" dedi.



NIKOLA JOKIC TARİHE GEÇTİ

NBA'de Denver, Nikola Jokic'in 21 sayı, 19 ribaunt ve 15 asistle oynadığı maçta Wizards'ı 130-110 yendi. Jokic, Westbrook ve LeBron James'in ardından tüm takımlara karşı "triple-double" yapan 3. isim oldu.



HOJLUND'DAN KÖTÜ HABER

Manchester United'ın, Danimarkalı forveti Rasmus Hojlund kas yaralanması nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek. 21 yaşındaki yıldız, bu sezon 30 maça çıkıp 13 gole imza attı.

TÜRKİYE BİR SPOR DEVRİMİ YAŞIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'e kazandırılan, İnegölspor Tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı ilk işlerden birisi amatör spor kulüplerine spor sahaları yapmak, malzeme dağıtmak, tesislerini geliştirmek oldu. Bunu devam ettiriyoruz ve 22 senedir Türkiye bir spor devrimi yaşıyor." dedi. Bakan Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında UEFA standartlarında yapılan 36 tane stadyum var. Devam edenler var. Yüzlerce kapalı spor salonları, 700'e yakın olimpik veya yarı olimpik yüzme havuzları var. Sporda büyük bir devrim var. Olimpiyatlardaki alınan başarılarla bunun sonuçlarını görüyoruz." diye konuştu. Sözlerini sürdüren Bakan,"Euro 2032'ye İtalya ile beraber ev sahipliği yapacağız. Bu yüzden birçok şehirde spor anlamında birçok yatırım var" dedi.



ALTAY 5 MAÇ SONRA GÜLDÜ

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Altay sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Ev sahibi mücadeleyi 24. dakikada 42 yaşındaki golcüsü Murat Uluç'un attığı golle 1-0 kazandı. Ligde 5 maç aradan sonra kazanan Siyah-Beyazlılar puanını 15'e çıkarırken son sırada bulunan ve galibiyet hasreti 13 maça çıkan Giresun ise 5 puanda kaldı. Ligde kalmak adına kritik bir galibiyet alan Altay gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. Giresunspor ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.



LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'in 27. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Kayseri, Ankaragücü'nü konuk edecek. 16.00'da Gaziantep FK, Başakşehir'i ağırlayacak. 19.00'da ise Konya-Hatay maçı var.



ALPEREN ŞENGÜN YETMEDİ

NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston deplasmanda Pelicans'a 127-105 yenildi. Houston'da Alperen'in 20 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.



EDERSON'A YENİ KONTRAT

İngiliz basını Manchester City'nin sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Brezilyalı kaleci Ederson'a yeni sözleşme teklifinde bulunacağını yazdı. Bu sezon ligde 24 maça çıkan Ederson kalesinde 23 gol gördü.

KANARYA'YA DİŞLİ RAKİP

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine gruplarını ilk sırada tamamlayarak direkt son 16 turuna yükselen 8 takımın yanı sıra, play-off turundaki rakiplerini eleyen 8 takım katıldı. Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, seri başı olduğu bu turda Union Saint- Gilloise ile eşleşti. Sarı-Lacivertli ekip, ilk karşılaşmayı 7 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Bu eşleşmenin rövanşında ise Fenerbahçe, rakibini 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek.



SON 20 MAÇTA YENİLMEDİLER

Belçika Ligi'nde lider durumda bulunan Union Saint-Gilloise, geride kalan 26 haftada 62 puan topladı. Sezon boyunca 2 kez mağlup olan Saint-Gilloise, ligde son 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. Grup maçlarında Liverpool'u yenmeyi başaran Belçika ekibi, son 16 turu play-off'unda ise E.Frankfurt'u 2-2 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi oldu. Saint-Gilloise 3-4-3 sistemiyle sahaya yayılıyor. Hücum gücü yüksek bir takım olarak tanımlanıyorlar.



GENETİK ŞANSSIZLIK!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki Fenerbahçe'nin çektiği kurayı değerlendirdi. Union Saint-Gilloise'nun kurada en iyi top oynayan takımlardan birisi olduğunu söyleyen Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Ligde Anderlecht'in önünde ve Liverpool'u yenmiş bir takım. Yaş ortalaması 25. Ancak bunların hiçbiri bizi ürkütmez. Belçika'da çok taraftarımız oluyor. Hocamızın iyi ders çalışması ile bu turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.



SPARTA PRAG'IN RAKİBİ LIVERPOOL OLDU

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekiminin ardından belirlendi. Temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti. İlk maç Prag'da oynanacak. Kupanın favorilerinden Bayer Leverkusen ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile eşleşti. İlk maçlar 7 Mart'ta rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.



KONFERANS LİGİ'NDE AJAX-A.VILLA EŞLEŞTİ

Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın favori takımlarından birisi olarak gösterilen Aston Villa, Hollanda temsilcisi Ajax ile eşleşti. Aston Villa ilk maçı deplasmanda oynayacak. İtalyan ekibi Fiorentina ise İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile kozlarını paylaşacak.



KADIKÖY'DE HEDEF 3 PUAN&ZİRVE

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Sarı-Lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, bugün oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Fred de bu maçta riske edilmeyecek.



ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic ülkesinin basınına konuştu. 34 yaşındaki oyuncu,"Fenerbahçe, 10 yıldır şampiyon olamadı, kulüp tarihinde böyle bir şey yok. Taraftarlar bu şampiyonluğu o kadar heyecanla bekliyor ki... Birçok büyük isim, iyi oyuncular geldi, bundan çok memnunlar ama aynı zamanda şampiyonluğu da garantilemek istiyorlar. Kolay olmayacak, Galatasaray da çok güçlü, iki puan fark var ama biz inanıyoruz." açıklamasında bulundu.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Taktik ağırlıklı geçen çalışma sonrasında futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

FATURA YÖNETİME ÇIKTI

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilip avrupa'ya veda etmesi taraftarlardan büyük tepki aldı. Sosyal medyadan yorumlarda bulunan taraftarlar mağlubiyetin faturasını Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'a kesti. Özbek ve Timur'a sol bek transferinin kritik maça yetiştirilememesi ve zorlu maça sağ bekte Kaan Ayhan, sol bekte de Berkan'la çıkılması nedeniyle yoğun eleştirilerde bulunuldu. Yapılan yorumlarda "Yenilgi yönetime yazar. Beksiz bu kadar arkadaşlar. Berkan ve Kaan'la ne kadar idare edebilirsiniz" ve "Galibiyet Okan Buruk'a yazardı. Mağlubiyet bu kiritik maça sol bek transferini yeteştiremeyen yönetime yazar gibi " gibi paylaşımlar yapıldı.

CİMBOM'A ICARDI ŞOKU!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK sevkleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçındaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. 41. maddeden kurula sevk edilen 31 yaşındaki golcünün Antalyaspor maçında forma giyeceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun 2 ila 5 maç arasında bir ceza alabileceği de gelen haberler arasında. Yıldız futbolcu hakkında çıkacak karar merakla bekleniyor.



BERKAN'I ÇOK ZORLADI

Sparta Prag'ın 26 yaşındaki sağ beki önceki günkü maçta savunmada karşısında duran Berkan Kutlu'yu çok zorlamıştı. Yıldız futbolcu sağ kanatta Berkan'a büyük üstünlük sağlamıştı.



KAAN ANTALYA'YA KARŞI YOK

Sparta Prag maçının 70. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Kaan Ayhan'ın sakatlığını tam olarak atlatamadığı ve bu nedenle pazartesi günü oynanacak Antalya maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Kasık fitığı bulunan tecrübeli oyuncunun Beşiktaş maçında oynaması bekleniyor.



ÖRNEK BİR MAÇ OLSUN

Şanlıurfaspor Teknik direktörü Cihat Arslan 7 Nisan'da Urfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali ile ilgili,"Umarım Türkiye ve dünyaya örnek bir müsabaka olur. Şanlıurfa halkı olarak ve Şanlıurfaspor olarak bu maça hazırız, hasretle ve özlemle takımlarımızı ve taraftarlarımızı bekliyoruz."ifadelerini kullandı.



FIRTINA'DA SAMBA RÜZGARI

Brezilya basınında yer alan habere göre Trabzonspor'un scoutları Brezilya 2. Lig'indeki Sport Recife-Fortaleza maçını canlı olarak takip etti. Brezilya basınına göre Trabzonspor, Sport Recife'nin 17 yaşındaki sağ beki Pedro Lima'yı özellikle izledi. Haberde aynı takımdaki 20 yaşındaki merkez orta saha Fabio Matheus'un da gündemde olduğu ancak oyuncunun bu maçta süre alamadığı belirtildi. Brezilya basını Trabzonspor'un 17 yaşındaki sağ bek için fiyat araştırması yaptığına da vurgu yaptı. Yunus Emre Sel

AVCI KADROYU BOZMAYACAK

Son iki maçın kayıpsız geçilmesi ve oynanan futboldan memnun kalması nedeniyle kadroyu bozmayı düşünmeyen Avcı'nın hafif sakatlıkları bulunan Fernandez ve Berat'tan gelecek habere göre son kararını vereceği belirlendi.