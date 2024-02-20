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Kupa kazanmak için Almanya’ya giden Harry Kane şanssızlığını oraya da taşıdı!

Kupa kazanmak için Almanya’ya giden Harry Kane’in takımı Bayern, Süper Kupa’da Leipzig’e kaybetti. Almanya Kupası’nda Saarbrücken’e elendi. Ligde ise Leverkusen’in 8 puan gerisinde bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Kupa kazanmak için Almanya’ya giden Harry Kane şanssızlığını oraya da taşıdı!

Sezon başında Tottenham'dan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane yaptığı açıklamada "Daha çok kupa kazanmak istediğim için Bayern'e geldim" ifadelerini kullanmıştı. Tottenham'da kupa kazanamayan İngiliz forvetin bahtsızlığı Bayern Münih'e de sıçradı. Alman devi sezon başında Süper Kupa finalinde karşılaştığı Leipzig'e 3-0 yenilerek kupayı kaybetti. Bavyera ekibi Almanya Kupası'nda da Bundesliga 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken'e 2-1 yenilerek kupaya ikinci turda veda etmişti. Alman ekibi Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da deplasmanda Lazio'ya 1-0 yenilerek turu zora sokmuştu. Ligde de önceki gün Bochum'a 2-1 kaybeden Bayern bu sezon mükemmel bir performans sergileyen Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü. Kane'nin kupa hasreti bu sezon da dinmeyecek gibi görünüyor.

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