Fenerbahçe çamur kaplı zeminde liderlik koltuğunu geri kazandı!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir engeli aştı. 13. dakikada Dzeko'nun vuruşunda, Mocsi'den seken topu kaleci Tarık yatarak direk dibinden kornere çeldi. Ev sahibi Çaykur Rizespor, 27. dakikada golü buldu. Akintola'nın kafayla aşırttığı topu Minchev kontrol etti. Bulgar oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu: 1-0. 45+2. dakikada kullanılan kornerde Mocsi'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı. Çaykur Rizespor ilk 45 dakikayı 1-0 üstün tamamladı. Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı. 48'de İrfan Can ceza sahasına hareketlenen Serdar Dursun'a ortasını yaptı. Altı pasın içerisinde boş kalan Serdar düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 65'te Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-2. Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Kahveci'nin 90+3'te attığı gol skoru belirledi: 1-3.

FENER'DEN ZEMİN GÖNDERMESİ

Fenerbahçe maçtan sonra sosyal medya hesabından zeminle ilgili paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertliler, maç sonu görselinde stadyum zeminini paylaşarak, "Rize'den 3 puanla ayrılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EDIN DZEKO 18. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Alanyaspor maçından sonra Çaykur Rizespor maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli golcü, Süper Lig'deki gol sayısını 18'e yükseltti. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Antalyaspor forması giyen Adam Buksa ile birlikte en fazla gol atan oyuncu olan Edin Dzeko (8), en son 2016-2017'de Roma formasıyla dış sahada daha fazla lig golü kaydetti (11). Maçtan sonra konuşan Dzeko, "Kazandığımız ve gol attığı için çok mutluyum" dedi.

HEDEFi 12'DEN VURDU!

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 13. deplasman maçında 12. galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler, 13 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırken kalesinde sadece 6 gol gördü. Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde bu deplasmandaki en uzun galibiyet serisini yaşıyor. Fenerbahçe, çok kritik bir galibiyet elde ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

1.5 AY SONRA İLK!

Fenerbahçe, 7 Ocak'tan bu yana deplasmanda oynadığı bir lig maçının ilk yarısında kalesinde gol gördü. Rizespor, F.Bahçe'nin başarılı istatistiğine dün Minchev ile son vermiş oldu.