Semih Kılıçsoy’un menajeri Dortmund iddiası için TAKVİM’e konuştu

Adı başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa kulübü ile transferde anılan Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber, Takvim'e özel açıklamalar yaptı.

Teber, "Semih'in Fernando Santos ve yönetimle iyi bir diyaloğu var. Genç, mütevazı ama olgun biridir. 15 yaşından beri birlikteyiz. Semih, 3 performans hocasıyla çalıştı. Tesislerde yatıp kalkan, tam anlamıyla bir tesis çocuğudur" dedi. Semih'in Dortmund'a transferi hakkında ise Teber, "Beşiktaş'ta mutlu ve aidiyet hissediyor. Gelişmekte olan bir futbolcu. Kafasında transfer ya da bonservis bedeli değil, Beşiktaş var. EURO 2024'e seçilir ve oynarsa mutlu oluruz. Elbette sürece göre değişecek. Transfere kulağını kapattı. İstikrar ve başarı istiyor" dedi.

9 GOLLÜK KATKI

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş'ta ligde görev aldığı 12 karşılaşmada 7 gole imza attı. 2 de asist yapan Kılıçsoy, takımına toplam 9 gollük katkı sağlamayı başardı.