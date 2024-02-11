Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, hedefin 24. şampiyonluk olduğunu belirtti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bence maça çok iyi başladık. Kendimiz oyunumuz. Yüksek konsantrasyon ve taraftar baskısıyla önde basarak başladık. Rakip ilk yarının sonlarında kalemize gelemedi. Topa hakimdik. Üstün bir oyun oynadık ve 2-0'ı elde ettik" yorumunu yaptı.



ZAHA YAPAMADI

Kerem'in yerine giren Zaha'nın hayal ettiklerini uygulayamadığını belirten Buruk, "Daha çok açık alan bularak farkı daha fazla açmalıydık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Başarı hepimizin. Hedefimiz 24. şampiyonluk" dedi.

MERTENS RESİTAL YAPTI

Cimbom'un yıldızı Dries Mertens, 5 haftadır süren gol orucunu Başakşehir karşılaşmasında sonlandırdı. Son haftalarda saha içindeki istekli görüntüsü ve başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çeken Mertens, ilk 11'de başladığı mücadelenin 31. dakikasında Volkan Babacan'ı mağlup etti ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.

En son 15 Ocak'ta Kayserispor ile oynanan 20. hafta maçında ağları sarsan Mertens, yaklaşık 1 ay aradan sonra gol atmış oldu. Ayrıca Trendyol Süper Lig'de 5 asist yapan Mertens, takımı adına 4. golünü attı. Mertens Şampiyonlar Ligi performansı da dahil edildiğinde toplamda ise 6 gol, 5 asist kaydetti ve 11 gole direkt katkı verdi. Belçikalı yıldızın, sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğü konuşuluyor. Öte yandan Mertens, 73. dakikada yerini Carlos Vinicius'a bıraktı.



ICARDI'YE 2 AY LAZIM!

Galatasaray'da Mauro Icardi, ligdeki son 3 maçta suskun kaldı. Arjantinli futbolcunun gol atamadığı için sinirlendiği ve maç sonu direkt soyunma odasına gittiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk, Icardi'nin hala tam olarak iyileşmediğini bildirdi. Buruk, "Çok top getiremedik. O da %100'ünde değil bunu kabul edelim. Sakatlık geçirdi yavaş yavaş maksimuma gelecek. Ayağında ağrılar daha az ama %100 iyileşmesi için belki 2 ay geçmesi dinlenmesi gerekiyor. Ama hep takımla birlikte. İğnesiz oynuyor. Fiziksel olarak üstüne çıkacaktır" diye konuştu.



ÇİFTE ŞOK

Aslan'ın bu sezon skor yükünü çeken isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ile savunmacı Victor Nelsson, Başakşehir maçında sakatlandı. Aktürkoğlu, ilk yarının son dakikasında sakatlık geçirirken, oyuna devam edemedi. Victor Nelsson ise 59'da sakatlandı. Danimarkalı stoperin yerine de Tete görev yaptı. Kaan Ayhan stopere geçerken, Barış Alper Yılmaz ise sağ bekte oynadı.



SARAY'IN SAĞLAM MUHAFIZLARI VAR!

Galatasaray'da savunma hattı sürekli değişiyor ama ligin en az gol yiyen takım olması istatistiği baki kalıyor. Cimbom, geçen hafta Samsun deplasmanında kalesini gole kapatırken, Başakşehir'e karşı da aynı performansı sergiledi. Cimbom bu sezon 25. lig maçında 12. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Sarı-Kırmızılılar, 14 kez ile ligde en az gol yiyen ekip olma başarısını da gösterdi. Aslan'da oyuncuların en çok değiştiği bölge olan savunmada bu sezon Sacha Boey, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül lig maçlarında şans buldu.



ÜÇLÜYÜ CIRO ÇEKTİRDİ

Taraftarlar maç sonu Mertens'i tribüne davet etti. Tecrübeli futbolcu, küçük oğlu Ciro'yu tribüne yollayarak üçlüyü çektirdi. Ayrıca Muslera'nın üç çocuğu ile Sanchez'in oğlu da o bölgeye gelerek renkli görüntüler oluşturdu.



YÖNETİMDEN STAT HAMLESİ

G.Saray yönetimi, 18 Şubat'ta Ankaragücü ile oynanacak maçın Eryaman Stadyumu'nda oynatılmaması için başvuruda bulundu. Başkent temsilcisinin stadyum zemini geçtiğimiz hafta G.Birliği ile Trabzonspor arasında oynanan kupa maçında tepki çekmişti.