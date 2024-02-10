Çift ikramiye için Mart kriteri: EYT’liler dilekçe tarihine dikkat!

Yaklaşık 16 milyon emeklinin yeni gündemi ikramiye oldu. Bu yıl ilki Nisan ayında verilecek bayram ikramiyelerinde ödeme dönemi yaklaşırken, tutarda artış yapılması gündeme geldi. Halen 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, eğer Ocak ayı zam oranı yansıtılırsa 3 bin liraya, tutar geçen yıl verilen 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse 5 bin liraya yükselecek. Emekliler mevcut durumda 2 bayramda toplam 4 bin lira alırken, bu tutar artış tahminlerine göre 6 bin ile 10 bin lira aralığına çıkacak. İkramiye tutarındaki artış bu tahminlere göre yüzde 49.25 ile yüzde 150 arasında bekleniyor.

16.4 MİLYON EMEKLİ

Bu yıl yapılacak ikramiye ödemesinden 16 milyon emekli, dul ve yetimin yanı sıra bu yıl aylık bağlanacak kişiler de tarih kriterine uymaları halinde yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl yaklaşık 2 milyon EYT'linin eklenmesiyle emekli sayısının 16 milyona çıktığını, 2024 sonunda bu sayının 16 milyon 400 bine ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı. Yani bu yıl yaklaşık 400 bin kişinin daha emekli olması bekleniyor. Bu 400 bin kişi, başvuru tarihlerine göre ya bu yıl iki ikramiyeden de yararlanacak ya tek ikramiye alacak veyahut da önümüzdeki yıldan itibaren ikramiyeye kavuşacak.

YASADA NE DENİLİYOR?

Yasaya göre ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Buna göre Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Yani 31 Mart'a kadar emekli olanlar ya da başvuru yapanlar bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. Bu yıl Kurban Bayramı da 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.

BU TAKVİMİ UNUTMAYIN

Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan

Tahmini ikramiye tarihi: 1-9 Nisan

Emeklilik başvurusu için son tarih: 31 Mart

Kurban Bayramı: 16-19 Haziran

Tahmini ikramiye tarihi: 10-15 Haziran

Emeklilik başvurusu için son tarih: 31 Mayıs