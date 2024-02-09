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Edin Dzeko, Bosna U21 oyuncusu Aleksandar Kahvic’i Fenerbahçe’ye önerdi!

Edin Dzeko, bonservisi Kızılyıldız’da olan Bosna U21 oyuncusu Aleksandar Kahvic’i Fenerbahçe’ye önerdi. Yönetimin, Dzeko’nun tavsiyesiyle 20 yaşındaki golcüyü listesine eklediği belirlendi

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Şubat 2024 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:01
Edin Dzeko, Bosna U21 oyuncusu Aleksandar Kahvic’i Fenerbahçe’ye önerdi!

BU sezon Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'e saha dışında da katkı sunmak için harekete geçti. Boşnak golcünün, Kanarya'ya gelecek vadeden bir santrfor önerdiği gün yüzüne çıktı.

KAHVIC'I TAVSİYE ETTİ
EDIN Dzeko'nun, bonservisi Sırp ekibi Kızılyıldız'da bulunan ve kiralık olarak Zeleznicar forması giyen Aleksandar Kahvic'i tavsiye ettiği öğrenildi. 20 yaşında ve 1.92 boyundaki futbolcu, oyun stiliyle de Dzeko'ya benziyor. Dzeko'nun Kahvic'in takıma katkı vereceği fikrini yönetimle de paylaştığı ve genç yıldızın böylelikle Kanarya'nın radarına girdiği belirlendi.

GELECEK VADEDİYOR
SAĞ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Zeleznicar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bosna Hersek'te gelecek vadeden genç yıldızlardan biri olarak gösterilen Kahvic, üst düzey bir pozisyon bilgisine de sahip. Güncel verilere göre; 350 bin Euro değeri bulunan Kahvic'in önümüzdeki dönemlerde piyasasının da artacağı ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 9 gol atan futbolcu, takımına 2 de asist katkısı sundu. Kahvic, daha önce OFK Belgrad, Maccabi Haifa, Graficar ve Internacional formalarını da terletti.

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