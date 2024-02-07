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Sessiz sedasız tarihe geçti! Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi en yüksek gol ortalamasına sahip üçüncü futbolcu oldu

F.Bahçe’de 60 maçta 35 gol atan Batshuayi kulüp tarihinde 40 maç ve üzerinde forma giyen oyuncular arasında 0 .58 ile en yüksek gol ortalamasına sahip üçüncü futbolcu oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Sessiz sedasız tarihe geçti! Fenerbahçe’nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi en yüksek gol ortalamasına sahip üçüncü futbolcu oldu

FENERBAHÇE'NİN Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi çok önemli bir istatistiğe imza attı. Fenerbahçe formasıyla 40 maç ve üstü forma giyen futbolcular arasında maç başına 0.58 ile en yüksek gol ortalamasına sahip 3. futbolcu oldu. Yabancı futbolcular arasında ise ilk sırada yer aldı. Batshuayi, Sarı-Lacivertli ekipte 60 maçta 35 gol attı. İlk sırada 0.89 ortalama ile Tanju Çolak, 2. sırada ise 0.62 ile Aykut Kocaman var. 30 yaşında ve 1.85 boyunda olan Batshuayi'nin sözleşmesi haziran ayında sona erse de Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. Batshuayi bu sezon 28 resmi maçta 15 gole imza atarken 2 de asist yaptı. Performansıyla hem teknik ekibin hem de Sarı- Lacivertli taraftarların yüzünü güldürdü.

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