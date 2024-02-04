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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos William Carvalhal'ın istediği ücreti çok buldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Carvalho için “Değerli bir futbolcu ama son dönemdeki performansı iyi değil. Yıllık 3.5 milyon Euro ücret çok fazla. İndirime gitmezse alınmamalı” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos William Carvalhal’ın istediği ücreti çok buldu!

BEŞİKTAŞ'TA transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin kadrosuna katmak istediği Portekizli ön libero William Carvalhal transferinde önemli gelişme yaşandı. Beşiktaş'tan yıllık 3.5 milyon Euro ücret talep adan Carvalho için Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos "Carvalho çok değerli bir futbolcu. Ancak son dönemde performansı pek de iyi değil. Bu yüzden yıllık 3.5 milyon Euro oldukça yüksek bir rakam. Fiyatında indirime giderse düşünülebilir. Ancak bu fiyat çok pahalı" değerlendirmesini yaptı. Bunun üzerine Siyah-Beyazlı kurmayların Carvalho'nun menajeri ile bir görüşme daha yapacağı da gelen haberler arasında. 31 yaşında ve 1.87 boyunda olan Carvalho ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 80 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen Carvalho bu maçlarda 5 gole imza attı. Carvalho Real Betis dışında Sporting ve Cercle Brugge takımlarında da oynadı.

ESKİ FORMUNU KAYBETTİ
WILLIAM Carvalho önceki sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Portekizli ön libero eski formundan biraz uzak gibi...

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