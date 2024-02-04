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Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı! “Allah’ın izniyle haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir daha aday olmayacağını duyurdu ve “Allah’ın izniyle haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe’nin hayrına olduğuna inanın” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı! “Allah’ın izniyle haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak.

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu. Çağlar Söyüncü'nün büyük fedakarlık yaptığını ifade eden Koç, "Çağlar sadece 4 ay F.Bahçe'de oynamak için Atletico'dan alacağı imza parasının büyük bir bölümünden feragat etti. Milyon avro seviyesinde bir bedelden vazgeçti" dedi. Başkanlığa aday olmadığını yineleyen Başkan Koç, "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A SALVO
Son olarak G.Saray hakkında konuşan Koç, "Rakibimiz olağanüstü bir algı oluşturma yeteneğine sahip. Bizimle hiç alakası olmayan basın toplantısı yapıyorlar, ya ben gündeme geliyorum ya Fenerbahçe gündeme geliyor. Riyakarlık, üzülme, çekinme olmayan bir camia" yorumunu yaptı.

BORÇ 11 MİLYAR 466 MİLYON TL
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün toplam borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğunu bildirdi.

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