Yeni hedef Folcarelli: Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzon Fransız yıldızın peşinde

Trabzonspor, Fransa 2. Lig ekibi Ajaccio forması giyen 24 yaşındaki Tim Jabol-Folcarelli için resmi temaslara başladı. Ajaccio Sportif Direktörü Johan Cavalli yaptığı açıklamada, "Kapıyı çalanlar var ama Folcarelli'yi en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Frasız ekibi Angers'den Batista Mendy'yi transfer eden ve performansından memnun kalan Bordo-Mavililer, yine Fransa'dan orta sahaya bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Folcarelli, merkez orta saha, defansif orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor. Folcarelli bu sezon 22 maçta 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu bölge için yaptığı açıklamada, "Ya Hamsik tarzı ya da Mendy tarzı potansiyelli isimler transfer etmeye çalışacağız" şeklinde konuşmuştu. Bu arada ABD medyasındaki haberlere göre Trabzonspor, Philadelphia forması giyen orta saha Daniel Gazdag ile de ilgileniyor.