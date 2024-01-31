Sürpriz aday Aurier: Sağ bek arayışlarında olan G.Saray, Fildişili yıldızın peşinde

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, sağ bek transferi için ince eleyip sık dokuyor. Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı basın toplantısında söylediği, "Cuma gününe kadar sol bek ve sağ bek transferini halletmeliyiz" sözleri üzerine harekete geçen Galatasaray, Rennes forması giyen Lorenz Assignon'dan haber beklerken, Premier Lig'de oynayan Serge Aurier için de nabız yokladı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un yıldız oyuncunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

ŞU AN AFRİKA KUPASI'NDA

Yönetimin Gaziantep FK maçından sonra Rams Park'ta transfer zirvesi gerçekleştirdiği ve yıldız oyuncuların masaya yatırıldığı öğrenildi. Şu anda ülkesi Fildişi Sahilleri ile Afrika Kupası'nda olan deneyimli sağ bek Aurier, bu sezon 13 maçta forma giyerken 2 asistle takımına katkı sağladı. Aurier; PSG, Tottenham ve Villarreal gibi takımların formasını giymişti. Serge Aurier, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Christophe Aurier'nin öldürülmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşamış ve kariyerinde biraz düşüşe geçmişti.