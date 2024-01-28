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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: "Rakiplere korku salan bir ekol oluşturacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan,"Taraftarlara 90 dakika boyunca heyecan yaşatan ve bordo mavi renkleri gören dostlara gurur veren, rakiplere korku salan bir futbol ekolü oluşturmak için çabalıyoruz" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ocak 2024 Güncelleme 28 Ocak 2024, 07:00
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Rakiplere korku salan bir ekol oluşturacağız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan hem A takım hem de altyapıdaki değişim ve dönüşümü üç aşamalı olarak planladıklarını belirterek, "Kısa, orta ve uzun vade hedefleri kapsamında A takımımızın bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda arzulanan başarıyı sağlaması, sezon sonu da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak şekilde kadronun kurgulanması ve o kadronun sezonlara yayılarak sürdürebilir ve dönüştürülebilir hale getirilmesi var" dedi. Trabzonspor Başkanı, "Hedeflerimiz çok net, bazı şeyleri geliştirmek, taraftarlara 90 dakika boyunca heyecan yaşatan ve bordo mavi renkleri gören dostlara gurur veren, rakiplere korku salan bir futbol ekolü oluşturmak için çabalıyoruz. Trabzonspor'u ait olduğu, hak ettiği yere taşımak ve başarıyı da sürdürülebilir hale getirmenin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA'YI YENECEĞİZ
Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, yarın oynayacakları Kasımpaşa maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, "Son haftalarda taraftarımızı bir hayli üzdük. Evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçında galip gelerek moral kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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