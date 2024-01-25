Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yakında müjdeyi veriyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu. Özbek, "2022'den beri Bankalar Birliği gelirimizin yarısını süpürüyor, yarısını da Galatasaray Kulübü'ne veriyor.

Yani basit bir anlatımla, bugün ve 2024 Mayıs'ından sonra gelecek yönetimin bir hesap yaparak, Galatasaray'ı yönetmesi için gereken fon ve para neyse bunun iki mislini oluşturmalı. Hem borcu ödeyip, hem Galatasaray'ı yönetsin. Bu çok önemli bir bilgi. Bu anlaşmadan çıkmak için önemli aşamalar kaydettik. Yakında müjdeyi veriyoruz. Yıllık 950 Milyon TL faiz yükünden kurtulacağız" dedi. Özbek futbolcu maaşlarının ödenmediği iddiası için de "Bu manipülasyonlara itibar etmeyin. Tüm oyuncularımızın primler dahil ödemeleri yapılmıştır" diye konuştu.

ASLAN EVİNDE ZAFER PEŞİNDE

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında bugün İstanbulspor'u konuk edecek. Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Aslan'da bu karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Oliveira ve Abdülkerim'in dışında milli takımlarında bulunan Ziyech ve Bakambu da forma giyemeyecek. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen Sarı-Kırmızılılar, İstanbul karşısında da kazanarak bu serisini devam ettirmeyi hedefliyor.



SANCHEZ'DE SARI ALARM

Galatasaray'da Davinson Sanchez, İstanbulspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, bugünkü maçta kart görmesi halinde Gaziantep maçında forma giyemeyecek.



ŞAMPİYONLUK MEŞALESİ YANDI BİR KERE

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, "Hepimiz her zerremizde hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. Şampiyonluk meşalesi yandı bir kere."diye konuştu. Timur,"Bir veya iki transfer yapacağız gibi görünüyor. İstediğimiz isimleri bulduğumuzda bu hamleler yapılacak."dedi. Başarılı yönetici, Muslera için,"Futbola devam etmek istiyorsa görüşüp bu konuyu aramızda çözeriz" derken Angelino için de,"3-4 takımla görüşüyor" dedi. Deneyimli isim,"Galatasaray, kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır." ifadelerini kullandı.



ÇOCUKLUK AŞKIMA SPONSOR OLDUM!

Galatasaray Erkek Voleybol takımı ile Gürkan Topçu'nun sahibi olduğu 'Steak Food By Gürkan Şef' arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Rams Park'taki imza töreninde Topçu, "Galatasaray benim çocukluk aşkım. Ben aslan burcuyum. Spora katkımız sürecek"dedi. Topçu ayrıca, "Taraftarlarımıza çok özel menüler ve ikramlar hazırladık" diye konuştu.



B PLANI ALLAN

BEŞIKTAŞ, Rennes'den ayrılmak isteyen Nemanja Matic'in menajerini geçtiğimiz günlerde İstanbul'a çağırmış ve yüz yüze yapılan görüşmede oyuncunun temsilcisine 1,5 yıllık kontrat teklifinde bulunmuştu. 35 yaşındaki Sırp oyuncunun bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve henüz bir karar vermediği ifade ediliyor. 6 numara için başka adaylar ile de görüşen yönetimin Matic'in alternatifini Körfez'de buldu. Siyah- Beyazlı kurmayların Al-Wahda'da forma giyen Brezilyalı ön libero Allan için girişimlere başladığı öğrenildi. Körfez ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcunun düşük bir bonservis bedeli karşılığında kadroya katılması planlanıyor. Öte yandan Barcelona'nın İspanyol yıldızı Oriol Romeu'nun ismi de Beşiktaş ile anılıyor. 32 yaşındaki İspanyol oyuncu için Kartal'ın resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Rachid Ghezzal için Antalya iddiası!

BEŞİKTAŞ ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ghezzal için flaş bir iddia ortaya atıldı. Antalya'nın hocası Sergen Yalçın'ın Cezayirli yıldızı transfer etmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Adana Demir maçından sonra Ghezzal ile ilgili flaş açıklamalar yapmış, "Ghezzal sözleşmesine sadık kalmak istiyor. Bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmadı" demişti. Bu arada 18 maçta forma giyen Ghezzal'ın 2 maç daha oynaması durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı iddia ediliyor. Beşiktaş'ın bundan sonraki maçlarda yıldız oyuncuya süre vermeyeceği belirtildi.

KARTAL'DA BÜYÜK SAVUNMA KRİZİ!

Ligde oynadığı 22 maçta kalesinde 30 gol gören Beşiktaş'ta savunmadaki belirsizlik göze çarpıyor. Siyah-Beyazlılar, ligdeki 22 mücadelede tam 15 farklı defans hattıyla maçlara başladı. Rakip ağları 33 kez sarsan Beşiktaş, filelerinde de 30 gole engel olamadı. Beşiktaş, bu sezona benzer bir tabloyu 2021-2022 sezonunda yaşamış ve 22 haftada 34 gol atıp, kalesinde 30 gol görmüştü.



EVİNDE KAYIPLARDA

Beşiktaş, evinde oynadığı son 7 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Beşiktaş iç sahada sırasıyla Club Brugge, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya kaybetti. Kartal, Fernando Santos ile birlikte önce ligde Karagümrük'ü ardından da kupada Eyüp'ü yenerek seriyi bozdu. Son olarak A.Demir ile berabere kaldı.



AYRILMAYACAĞIM!

Real Madrid'te uzun süre sakatlıklarla boğuşan yıldız oyuncu Arda Güler, iyileşmesinin ardından İspanyol takımında yavaş yavaş süre almaya başlamıştı ancak son maçlarda yedek kulübesinden çıkamayan genç yetenek için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, hakkında çıkan transfer haberleri sonrası Defensa Central'e açıklamalar yaptı. Ancelotti'nin kendisine güvenmesi için elinden geleni yapacağını aktaran Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayacağını dile getirdi.

BODRUM'DAN 4 HAMLE BİRDEN

Bodrumspor, Hacettepe 1945'ten Tunahan Akpınar, Antalyaspor forması giyen Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile Kırıkkalegücü'den kaleci Kerem Yusuf Ersunar ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



FENER'İN RAKİBİ BOLOGNA

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 23. haftasında bugün saat 20.45'te Virtus Bologna'yı konuk edecek. Jasikevicius yönetimindeki Kanarya, 22 maçta aldığı 13 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.



HUGHTON'LA YOLLAR AYRILDI

Gana Futbol Federasyonu, milli takımın Afrika Uluslar Kupası'ndaki kötü performansı nedeniyle teknik direktör Chris Hughton'un görevine son verdi. Gana, grupta oynadığı 3 maçta 2 puan alıp elenmişti.

SAMSUN'UN KONUĞU KAYSERİ

Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, Kayserispor'u konuk edecek. Saat 17.00'de start alacak karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



KALECİ EREN MANİSA'DA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Altay'dan kaleci Eren Karataş'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki kaleciyle 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklama kulübün resmi sitesinden yapıldı.



KONYA'YA SIRP SAVUNMACI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜ- MOSAN Konyaspor, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Filip Damjanovic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Damjanovic son olarak ülkesinin Vozdovac takımında forma giymişti.



MARTIAL 10 HAFTA YOK

Premier Lig ekibi Manchester United'ın forveti Anthony Martial'ın, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinde 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fransız futbolcu, bu sezon 19 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.

OKAY YOKUŞLU SESLERİ

Trabzon'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu'yu gündemine aldığı öne sürüldü. İngiliz ekibi West Bromwich'te forma giyen tecrübeli oyuncu 2018'de Trabzon'dan ayrılmıştı.

ANTALYA SERGEN İLE ÇOK GÜZEL!

Süper Lig'de Antalyaspor evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip Sivasspor, 13. dakikada Koita'nın golüyle öne geçti. Antalyaspor, 28. dakikada Buksa'nın penaltı golüyle beraberliği sağladı. Dario Saric, 45+3. dakikadoa Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü attı. Antalyaspor'un başında 6. maçına çıkan Sergen Yalçın, namağlup ünvanını korudu.



GÜMRÜK'TEN 2 GOLLE GEÇTİ

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 24'de Ali Kaan ve 61'de Macheda kaydetti. Puanını 28'e çıkaran Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Süper Lig'de yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.



ANTEP'TE KAZANAN YOK

Süper Lig'de Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 31'de Metehan Mert'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım 42'de Marlos Moreno'nun golüyle skoru eşitledi. 90+4'te Konya atağında Soner Dikmen'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.